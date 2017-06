Alexis Ravelo: "Después del 15M las cosas han cambiado, pero no tanto"

El escritor Alexis Ravelo recupera tras varios años al personaje que le hizo popular, Eladio Monroy, en una nueva novela en la que el peculiar detective volverá a transitar por la actualidad, "desencantado" al ver cómo, tras el 15M, "las cosas han cambiado, pero no tanto" como esperaba.

Sin abandonar su costumbre de embarcarse en oscuras pesquisas ni su carácter de "tipo duro" que, pese a ser un hombre del tiempo que le toca vivir, "siempre se mantiene apartado, porque su razón de ser es la supervivencia", en esta ocasión Monroy "va a pertenecer a ese grupo de gente que tampoco se implicaba demasiado políticamente pero que lo hizo durante el 15M, y luego se ha visto desilusionada".

Por eso, después de haberse sumado espontáneamente a una de las manifestaciones que hace años proliferaron por toda España en el marco del movimiento social que fue el germen de Podemos al final de la que era hasta ahora su última peripecia, la novela titulada Morir despacio, Eladio Monroy aparecerá otra vez como "una especie de geranio", avanza Alexis Ravelo.

El antiguo marinero reconvertido a investigador, explica su creador, "no está ahí para dar frutos, decorar ni perfumar, porque, encima, huele de pena, sino para seguir perseverando".

"Cuando llega el mal tiempo, pierde las flores y se reseca y, cuando vuelve el buen tiempo, resurge, porque lo suyo es sobrevivir", incluso cuando llegó un momento en que, "de alguna manera, era sensible a lo que ocurría en la sociedad", añade.

El devenir de Eladio Monroy, cuyos seguidores comenzaron a expandirse fuera de Canarias tras el éxito de los libros posteriores de Alexis Ravelo (como "La estrategia del pequinés", premio a la mejor novela negra en español de 2014), seguirá, en todo caso, siendo una suerte de espejo del mundo que lo rodea.

Un mundo en el que, pese a las esperanzas que algunos vislumbraban hace poco, "al final, continúan las imputaciones, la impunidad y la injerencia de los poderes fácticos en el estado de derecho", se lamenta Ravelo, que considera que todo ello no es más que el enésimo ejemplo de que "el sistema todo lo fagocita".

Porque el sistema "a veces se blanquea, se disfraza, parece que está cambiando y no cambia casi nunca", sentencia Ravelo, que, de hecho, avanza que eso es algo que "se dice en algún momento de la novela", en una frase que señala "algo así como 'es una nueva versión de la misma canción, pero la letra es la misma'".

El "padre" del protagonista aclara que no debe entenderse que todos los planteamientos que aparecen en su relato responden a sus propias opiniones: "Hay que diferenciar entre lo que piensa Eladio Monroy y lo que piensa Alexis Ravelo. No siempre pensamos igual".

Preguntado por los motivos que le han llevado a revivir a un personaje tras cinco años de silencio, pues el último libro en el que aparecía se editó en 2012 y desde entonces otros protagonistas y otras historias han ocupado sus, el autor grancanario asegura que han sido varios, tanto personales como de peticiones del público.

"Los lectores echaban mucho de menos a Eladio Monroy. No paro de encontrarme a gente que me dice: 'Esta novela está muy bien, pero ¿cuándo vuelve Eladio Monroy?'", declara.

Además, confiesa que también ha decidido retomar la serie dedicada al detective con el objetivo de "parar y relajarse un poco", después de una etapa en la que ha trabajado en novelas dispares que "suponen un esfuerzo duro para un escritor, porque todas suponen un cambio de estilo con respecto a la anterior".

"Novelas", remarca, "que me han costado muchísimo trabajo, las he sudado mucho". Por eso, deseaba volver a sus "orígenes y escribir una novela que, sin dejar de ser literatura y sin dejar de ser esforzada, me divirtiera y me permitiera relajarme un poco en cuanto al estilo, porque el estilo de Eladio Monroy, para mí, es un estilo muy natural, sus novelas están escritas como yo hablo, y me suponen menos esfuerzo en el sentido estilístico", explica.

Alexis Ravelo precisa que con su nueva entrega sobre Monroy, titulada provisionalmente "El peor de los tiempos", desea "aprovechar también esa circunstancia" de haberse hecho "un pequeño hueco en el panorama nacional" para ampliar la difusión de esas novelas que "no llegaron a tener la distribución que pueden llegar a tener ahora".

"De hecho, el proyecto consiste en sacar la quinta novela de Eladio Monroy y después ir publicando, además, en ediciones que vamos a intentar que sean económicas y revisando todos los textos, todas las otras novelas de la serie, en una especie de pequeña colección de autor", anticipa.

El escritor confía además en que tengan buena acogida, porque se trata de unas novelas que a él, personalmente, "le gustan mucho, porque son divertidas, son muy golfas y muy canallas en cuanto al estilo, pero, en realidad, todas hablan de algún problema duro que tenemos en esta sociedad".