La prensa de EE UU refleja a un Galdós "autor de gloria" y anticlerical

La sección literaria de The New York Tribune publicó en abril de 1883 una reseña de la novela de Galdós Marianela en la que se atribuía al escritor grancanario el título de "autor de gloria".

Este es uno de los botones de muestra de la presencia de su obra en territorio americano, según explicó ayer la profesora de Historia del Periodismo de la Universidad San Pablo-CEU de Madrid, Pilar García Pinacho, en el marco del XI Congreso Internacional Galdosiano, que se celebra desde el pasado día 19 en la Casa-Museo Pérez Galdós de la capital grancanaria.

García Pinacho denominó su ponencia Galdós: de Park Row al mundo en alusión a la calle de Nueva York donde se imprimían los periódicos más importantes de la ciudad, hasta el punto de que en la época recibía el apelativo popular de NewpaperRow, lugar en el que se concentraban The New York Tribune, The New York Times y The New York Herald.

Según destacó la profesora García Pinacho, en muchas ocasiones da la sensación de que las reseñas de libros de Galdós obedecen a espacios pagados por las editoriales.

En cualquier caso, el escritor y su obra tuvieron presencia en la prensa estadounidense antes incluso que en determinados países europeos donde, según palabras de la especialista, Galdós se convirtió en trending topic, a partir del estreno teatral de Electra en 1901.

"La prensa neoyorquina se centra sobre todo en la faceta literaria de Galdós", señala la especialista. No obstante, también tuvo reflejo puntual el perfil galdosiano relacionado "con su vertiente anticlerical y su lucha quijotesca contra el sistema". Algún periódico, como el sensacionalista The Sun, también dedicó papel y tinta a dar cuenta de aspectos de la vida del escritor como sus dificultades económicas o las colectas que se organizaban para socorrerle.

En su ponencia, García Pinacho expuso como "en estos gigantes periodísticos se aprecia el interés especial de por la faceta más política y social de la vida y la obra del canario, particularmente a partir del estreno de Electra y su compromiso con el Partido Republicano, lo cual no es obstáculo para que su estudio resulte también eficaz para comprobar la vitalidad de su obra en Estados Unidos hasta 1920".

"De la misma manera", agregó, "la revisión de estos rotativos nos permite comparar, desde esta perspectiva transatlántica, a Galdós frente a otras personalidades de la literatura y de la política españolas e internacionales".

Buenos Aires

En la misma línea, la profesora de la Universidad de Extremadura, Isabel Román, habló sobre las colaboraciones de Galdós en el periódico La Prensa en Buenos Aires, en Argentina.

Durante su intervención expuso los resultados obtenidos hasta la fecha en la investigación de las vicisitudes textuales de las colaboraciones de Galdós en el periódico bonaerense La Prensa, con el objetivo futuro de establecer y fijar el texto completo y definitivo, ordenado cronológicamente y contextualizado, de estas colaboraciones.

"El estudio desde la fuente directa del periódico bonaerense sirve de base a este trabajo, y esta fuente directa se comparará con las antologías realizadas por Alberto Guiraldo en las sedicentes Obras inéditas de Galdós", así como con la edición de William Shoemaker Las cartas desconocidas de Galdós en dicho periódico de Buenos Aires, en Argentina.