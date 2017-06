El acoso escolar, en la pantalla

El realizador canario Fabrizio Santana presentó ayer, en el Gabinete Literario, el corto 'Jóvenes sin libertad' que aborda el acoso escolar y que se estrenó anoche en los Multicines Monopol. La obra, que fue rodada íntegramente en escenarios de Las Palmas de Gran Canaria, está basada en un hecho real ocurrido a un joven transexual en Barcelona.

El drama del acoso escolar se puede entender mejor a través del cine. Así se pudo comprobar ayer tras el estreno del corto Jóvenes sin libertad del director canario Fabrizio Santana en los Multicines Monopol. La obra, de 20 minutos de duración, está inspirada en la historia de Alan, un joven transexual que no soportó el bullying que le hacían desde los 14 años y se suicidó con 17 años en Barcelona.

Horas antes, el autor declaraba en una presentación en el Gabinete Literario que el filme actúa como un espejo enfrentándonos con la realidad de muchos jóvenes. "El proyecto pretende visualizar la crudeza y el verdadero sentir de los que sufren el acoso contado de una manera sensible a la realidad". Santana presentó el trabajo acompañado por la concejala delegada de Educación del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Armas Peñate; la consejera y directora Corporativa del Clínico Asistencial Hospital San Roque, Herminia Rodríguez Rodas; el director de comunicación del Grupo Lopesan Francisco Moreno y la presidenta de la Asociación Contra el Acoso Escolar de Las Palmas de Gran Canaria (Acaelp), Elizabeth López Peñate. También acudieron el actor Adrián Muñoz, que interviene en un papel secundario, y el músico Javier Erro, que interpreta el tema principal.

La pieza audiovisual se ha hecho gracias a un equipo técnico de reconocido prestigio que cuenta con la participación del actor Francesc Colomer que ganó el Premio Goya revelación de 2010 por su papel de Andreu en Pan negro; y Franco Masini protagonista de la serie Esperanza mía. Aunque el corto se rodóen tres días, fue resultado de un trabajo de dos años. La obra contó con un presupuesto de doce mil euros y fue necesaria una semana y media de ensayos antes de empezar los rodajes que, finalmente, se realizaron en Las Palmas de Gran Canaria en zonas de Guanarteme y Las Canteras. El trailer muestra a un chico que vive totalmente aislado ya que sus compañeros de instituto le humillan soltando continuamente comentarios homófobos hacia él. La única ayuda que recibe es un compañero que logra que recupere su autoestima. Precisamente, el actor Adrián Muñoz, protagonista de la serie Yo quisiera, subrayó que "cuando escuchamos las palabras acoso escolar tenemos que darnos cuenta de que no es un problema simplemente de primaria, sino que se puede dar en la Universidad". Muñoz destacó el alto nivel de este corto que podría competir sin problemas en cualquier certamen nacional.

Por su parte, el músico Javier Erro, que es el intérprete de la letra del cortometraje y concursante del programa La Voz, destacó la inclusión de tema You save to me, que muestra esa relación de amistad entre dos protagonistas. "Siempre está bien tener a alguien a quien recurrir". Carmen Armas mostró su interés para que el corto sea difundido en los centros escolares del Archipiélago. "Lo importante es poner medios y personal cualificado para que el estudiante acosado y el acosador sean tratados y esta situación deje de existir", dijo. Elizabeth López subrayó por su parte la necesidad de "diferenciar qué cifras se corresponden con casos de acoso escolar y cuáles son fruto de problemas puntuales entre los jóvenes" e informó de que la asociación ha ofrecido ayuda a 15 familias desde febrero de este año.