Luis Rivero presenta el libro ´Historias sefardíes´ sobre relatos históricos dispares

Lus Rivero presenta hoy, 4 de julio, a las 19.00 horas, y en el Museo Poeta Domingo Rivero (c/ Torres, 10) de Las Palmas de Gran Canaria, los relatos reunidos bajo el título Historias sefardíes que se e sitúan en contextos histórico-temporales, localización geográfica y escenarios narrativos tan dispares como sus personajes y protagonistas. Presuponen la existencia de un nexo sefardizante entre ellos. Casi siempre se trata de sujetos así identificados o simplemente designados por nombres y apellidos que sugieren su pertenencia a esta cultura ancestral.

El lector se encuentra con un patchwork misturado de una realidad cosmopolita, fragmentada y dispersa, con personajes originales, pintorescos o verosímiles que se mueven entre lo épico, lo místico, lo trágico o lo cómico. Esa diversidad es la que conforma esta singular visión del mundo sefardí. La referencia como seña identitaria no sólo comprende la de aquellos que han preservado linaje, lengua, tradición, costumbres o religión, sino también a los llamados anusim y a aquellos descendientes -reconocibles o no- dispersos en la diáspora de la memoria. Cuando el recuerdo se pierde, o no es identificable porque se ignora, es como si no existiera.