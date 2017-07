Fallece el artista Chris Tadeo

El artista Chris Tadeo (Las Palmas de Gran Canaria, 1989) falleció ayer en la capital grancanaria. Un joven creador cuya pérdida ha causado un hondo pesar en la comunidad artística del Archipiélaqo.

Licenciado en Traducción e Interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Tadeo trasladó su residencia a distintos países como Suiza, Irlanda y Francia, para comenzar a investigar en la fotografía. "Comencé a interesarme por la fotografía utilizando una cámara compacta familiar, aunque fue durante mi estancia en Ginebra donde me enamoré de la fotografía analógica y de su simpleza", señalaba el propio Chris Tadeo en una semblanza biográfica en su página web.

El impulso a trabajar con la fotografía hizo que la cámara fuera compañera en todos sus viajes. Un aprendizaje que derivó en un proceso de experimentación con distintas cámaras y formatos que fue alimentando un discurso orientado a la crítica social, según sus propias palabras. De formación autodidacta en el campo de la fotografía, Tadeo decidió en 2015 "ir un paso más allá", según su relato biográfico, y se incorporó a la nómina de jóvenes artistas en residencia en el Centro de Arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria.

"Lo conocí hace unos meses en un taller de fotografía, y me llamó la atención lo que me dijo, que la perfección no existe, que es la imperfección lo que nos alimenta. Un artista con una libertad tremenda, para quien la fotografía era una herramienta, un artista más que un fotógrafo", sostuvo ayer el artista Ricardo Montesdeoca, que presentó la última exposición con obra de Chris Tadeo en la capital grancanaria, con el título de Plutôt Nous, en la Galería ST.

También expresaron sus condolencias instituciones culturales como el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que desde su página en Facebook lamentó "enormemente la pérdida del joven artista canario" y envió el pésame "a su familia y a la comunidad artística canaria". Desde el CAAM se recordó igualmente la presentación el pasado octubre del "proyecto de enorme interés bajo el título de Plutôt Nous".

La muestra supuso el culmen a dos años de exploración en el terreno de la fotografía más personal, que reflexionaba sobre la relación con el cuerpo y sus contradicciones, belleza, culpas y censura en la era del exhibicionismo sentimental. Plutôt nous (Más bien nosotros, en francés) giró alrededor de la fotografía analógica, el libro artesanal y la desnudez como reivindicación del yo ante la hipocresía social.

"La cosificación del cuerpo es un tema que siempre me ha obsesionado dentro del feminismo, así que me he sentido en la necesidad de plantear una lectura social desde la fotografía", explicó por entonces Chris Tadeo a LA PROVINCIA. "Este es un proyecto muy personal e íntimo, que va de lo micro (mi ser interior) a lo macro (la sociedad), con un claro reflejo social porque, al fin y al cabo, lo personal también es político. Para mí, el arte es una herramienta de conocimiento y búsqueda personal, que desarrollo más por necesidad que por gusto, porque necesito crear para estar conmigo mismo", añadió.

Además de un conjunto de fotografías analógicas con el cuerpo como eje, Plutôt nous expuso una treintena de fotolibros de edición limitada, ejemplares hechos a mano uno a uno por Tadeo durante meses como símbolo de su apuesta por autoedición y la autopublicación. "Ni siquiera lo hice por los costes, porque me habría salido más barato enviarlos a imprenta, pero al tratarse de un proyecto tan personal sentí la necesidad de que no quedara algo industrial", revela el artista.

Según Chris Tadeo, "cada ejemplar es único y está pensado para que cada uno le dedique el tiempo y el cariño que requieren. Creo que he acertado con el fotolibro para contar la historia que cuento, porque tiene ese toque manual que hace que se vea un poco lo sucio, lo casero, porque me interesa ese enfoque de hacerlo uno mismo. Además, el formato libro te permite leerlo como quieras, a la velocidad que tú quieras, porque el libro es cíclico, puedes volver a él siempre", argumentó a final de octubre de 2016.

Mediante esos volúmenes de 32 páginas, Tadeo mostró su particular mirada: "Yo entiendo la fotografía como un diario de vivencias, porque la fotografía es sólo otra manera de plasmar esos hechos. Y personalmente, me gustan las fotografías que me plantean cuestiones, que me rompen los esquemas, que no me dejan las cosas claras y que me dan que pensar".

La exposición en Galería ST, por tanto, permitió contemplar la trayectoria íntima del joven creador hasta entonces, aunque ahora cobra un nuevo y triste valor como legado artístico tras su repentina desaparición. "Debo decir que Plutôt nous cambió de nombre muchas veces y que siento que ya no soy esa persona, porque a lo largo de estos dos años han pasado muchas cosas a nivel personal y esto incide en lo artístico", valoró entonces Chris Tadeo. "Para mí, es bonito haber visto mi evolución como artista y como persona durante estos dos años, en los que he pasado por varios estados de ánimo. Por eso, tenía mucha necesidad de concluirlo, para poder cerrar una etapa y empezar, por fin, otras".