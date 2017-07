Jiribillas 3.0 enciende el Temudas

El espectáculo 'Ida y vuelta', de la compañia canaria Jiribillas 3.0 Producciones dio anoche la apertura, en la plaza de Santa Ana, al 21o Festival de Teatro, Música y Danza, Temudas, que se celebra hasta el 5 de agosto. El circo teatral de Imaginario toma hoy el relevo en la plaza del Pilar Nuevo.

El 21º Festival de Teatro, Música y Danza, Temudas, se adueña de la capital grancanaria hasta el próximo 5 de agosto con la presencia de una docena de compañías. La plaza de Santa Ana fue escenario anoche de la puesta de largo de Temudas con el espectáculo Ida y vuelta, de la compañía canaria Jiribillas 3.0 Producciones.

Una propuesta armada con la participación de unos 70 artistas en la que se suceden la danza, acrobacias, percusión y música en directo. Ida y vuelta. Una historia, un viaje y cuatro vidas montaje dirigido por José Manuel González Padrón, que cuenta con José Carlos Campos como maestro de ceremonias, es un relato coral de cuatro historias que se entrelazan y se conectan entre sí para resaltar la importancia del viaje como experiencia vital de ida y vuelta. Cuatro historias "con mensaje" cuya puesta en escena tiene su origen en distintos trabajos de compañías como Stomp, Mayumaná, Nanta Show o Cirque du Soleil, con el que se pretende "conseguir un diálogo con el espectador", tal como avanzó días atrás González Padrón. La implicación del público es fundamental para el desarrollo de esta propuesta de teatro callejero, que escapa a los corsés tradicionales.

El elenco de Ida y vuelta, actores que se convierten en músicos y otros roles, lo integran -además de José Carlos Campos- Raquel Amegashie, César Yanes, Circe Santana, Alicia Ramos, Mingo Ávila, Cristian Sánchez Torrero y Saulo Trujillo.

La programación de Temudas 2017 continúa hoy viernes con la compañía italiana Immaginario Teatro, que ocupa la Plaza del Pilar Nuevo, en Vegueta, con la propuesta Welcome, en el cielo no hay fronteras. Habrá doble función, hoy y mañana sábado, a las 20.00 horas, Este Welcome..., con dirección de Jose Piris, es el segundo espectáculo que pone en circulación esta compañía fundada en 2013. La pareja de clowns que dan vida Piero Partigianoni y Natalia Calles, protagonizan esta segunda cita con la oferta de Temudas.

La programación del Festival de Teatro y Danza de la capital grancanaria no descansa el fin de semana, ya que a la presencia de Immaginario Teatro se suma la compañía francesa Plasticiens Volants con Little Big Bang, a las 22.00 horas. Una cita con las marionetas volantes que ya conoce el público grancanario en la anterior visita de Plasticiens Volants a este festival en la edición de 2005, en el décimo Temudas. Formas caprichosas y personajes manipulados desde el suelo con los que se construye un relato invertido sobre la creación del mundo y del hombre.