El jazz asoma por La Graciosa

El 26º Festival Canarias Jazz & Más Heineken pisó ayer la isla de La Graciosa por primera vez en su historia. La playa de Caleta de Sebo fue el escenario para el estreno del certamen que ayer tuvo un arranque simultáneo en cuatro islas: La Graciosa, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Hasta La Graciosa se desplazó ayer un equipo artístico y técnico de unas treinta personas, entre ellos los músicos protagonistas de una noche muy singular en esta apertura a cuatro.

La cantante María João, la banda grancanaria Banadú y el pulso elegante de Mr. Kangrejo a los platos, arropaban el cartel del 26º Canarias Jazz & Más en La Graciosa. La artista portuguesa volvía a encontrarse con el público canario con el proyecto Ogre, que puso en marcha en 2009, y que ahora presenta con el formato de Electric Trío. María João repite hoy en la capital grancanaria en el segundo de los conciertos del festival, en El Rincón del Jazz del Auditorio Alfredo Kraus, junto a Alfredo Rodríguez Trío, a las 21.00 horas.

El cartel en La Graciosa tuvo además representación grancanaria con la banda Banadú y el dj Mr Kangrejo. Banadú es una de las criaturas musicales de reciente cosecha, proyecto que lidera el bajista Ruyman Franco, y que completan Miriam Fleitas, voz; José Llobet, batería; Manolo López, teclados, y Rayco Gil, percusión. Su primer trabajo, el Ep Deerjaguar, es una coctelera de soul, jazz, funk y hip hop.

En Tenerife y La Palma, la puesta de largo de la cita anual con el Canarias Jazz & Más tuvo anoche de protagonistas a Charenée Wade, que descubría su segundo trabajo discográfico Offering, homenaje al repertorio Gil Scott Heron; y Alfredo Rodríguez Trío, en el Auditorio tinerfeño; y Bill Evans & Dean Brown Brand, junto a Etienne M'bappe y Keith Carlock, que presidieron la apertura en Los Llanos de Aridane. En La Palma, otro proyecto canario, Ella at 100, participó en este concierto inaugural. Se trata de un proyecto coral de homenaje al cancionero de Ella Fitzgerald con arreglos latinos de Rayko León, del que participan Esther Alfonso Da Costa, Rayko León, José Ángel Vera, Ximo Martínez. Rodolfo Lussón Fofi, Osvaldo Hernández y Alberto García.

Con una agenda que prevé más de 40 conciertos de 26 artistas hasta el 23 de julio, la capital grancanaria tuvo anoche igualmente su primer baño de masas y al aire libre con la edición de 2017. El lugar fue la plaza del Pilar con el programa Noche Africa, armado entre el festival y Casa África dentro de los actos que organiza la institución en su décimo aniversario. Un cartel de músicos del continente que trajo hasta Guanarteme a Souñou Yon, impulsado por los Hermanos Thioune, que abraza la música tradicional con instrumentación eléctrica, con la participación de musicos canarios y Torsten Winkel; y los artistas angoleños Totó ST y Elenco Da Paz, los dos proyectos que fueron seleccionados en el marco del encuentro Vis a Vis 2017, que tuvo lugar en Luanda. Un muestrario sonoro que tuvo su punto álgido con el contagioso kuduro que practica Elenco Da Paz, banda que funciona desde 2015 y formada en la actualidad por Fogo de Deus, Pai Gasilhas, Manda Chuva y Negro 5.

La agenda del 26º Canarias Jazz & Más en Gran Canaria se toma un descanso hasta el próximo miércoles 12, donde el Teatro Pérez Galdós recibe una de las apuestas de la organización del festival, el proyecto Woman to Woman, que integran figuras del género como Renee Rosnes, Cécile McLorin Salvant, Anat Cohen, Melissa Aldana, Ingrid Jensen, Noriko Ueda y Allisson Miller; y el jueves 13 en el Teatro Guiniguada, con otra de las apuestas de este año, el joven Jacob Collier, que a sus 22 años se ha ganado el respeto de músicos y productores, y que con su disco de debut In My Room se hizo merecedor este año de dos premios Grammy.

El viernes 14, el festival sigue en itinerancia hacia Vecindario con los conciertos de Ximo Tebar Soleo Band y Becca Stevens.