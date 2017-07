La novia de Simba es de Gran Canaria

Nía Correira actúa desde hace tres años en el musical 'El Rey León' en Madrid. Además de formar parte del elenco del espectáculo en cartel en la Gran Vía, esta joven grancanaria también se pone bajo la piel de Nala, la novia de Simba.

Sobre el escenario del teatro Lope de Vega de Madrid, el sonido vibrante de una manada de leones toma posesión de este enorme espectáculo, uno de los musicales con más éxito que se recuerdan en la Gran Vía. Y entre esa amalgama de figuras sobrecogedoras, esbeltas, llamativas, la grancanaria Nía Correira, la joven cantante y bailarina que lleva ya casi tres años formando parte de este magnífico elenco.

Nía Correira está feliz al ver cómo su carrera comienza con fuerza. Esta joven de Las Palmas de Gran Canaria, a pesar de tener tan sólo 23 años, no pierde el tiempo. Desde que superó el casting no ha dejado de trabajar y de preparar nuevas metas. En El Rey León mantiene una participación doble, ya que forma parte del elenco de la trama y, además, es una de las actrices que se pone bajo la piel de Nala, la novia de Simba, cuando así se requiere. La mayoría de estos espectáculos siempre cuentan con dos actores capaces de representar cada papel protagonista para que la obra pueda continuar pese a cualquier imprevisto.

Para Nía trabajar en este musical no es suficiente y, además, actúa como vocalista en la discoteca Teatro Kapital. Tampoco desdeña acudir a eventos de publicidad sin perder de vista su objetivo final que es crecer como artista: "Al principio pensé que a mí lo que me gustaba era cantar, pero después de estar actuando en El Rey León, me he dado cuenta que en realidad me encantaría poder trabajar en alguna serie de televisión y dar el salto al cine".

Curiosamente, aunque ha estudiado música desde los nueve años y canto en la escuela de Alexia Rodríguez y Andy Marrero, esta joven es técnico superior de Actividades Físicas del Deporte, porque según reconoce al principio no tenía muy claro a qué dedicarse, "y el deporte siempre me ha gustado mucho". De hecho es una gran seguidora de la UD Las Palmas y su pasión por el equipo es tanta que ha hecho una versión del himno del conjunto amarillo, con una gran acogida en canales como YouTube.

Además de esta faceta como amante de los deportes, su abuela Mercedes Nelson siempre se encargó de llevarla a todos los concursos musicales que se organizaron en Gran Canaria y también en Lanzarote y Fuerteventura. En televisión pasó por los programas Tú sí que vales, Ven y quédate y El Club de la Bohemia. También ha formado parte de Coro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Ahora ya con las ideas bien claras, Nía Correia pisa firma sobre el escenario, dispuesta a luchar por salir adelante en un mundo tan complicado. Aunque a veces le entra la nostalgia, sobre todo cuando se acuerda de su familia, de la playa, y de la tranquilidad de una ciudad más acogedora que Madrid, sabe que para triunfar en una profesión tan complicada como la de artista tiene que seguir lejos de casa.