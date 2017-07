Maria João y Antonio Rodríguez Trío triunfan con sus propuestas personales

La del pasado sábado quizás fuera la noche más singular de la presente edición del XXVI Festival de Jazz de Canarias. Y es que, por un lado, la siempre singular y diría que incluso excéntrica cantante portuguesa Maria João ofreció casi una perfomance más que un concierto con sus movimientos corporales, muecas y cambios de registros vocales. Y, por el otro, el pianista cubano Antonio Rodríguez sorprendió con un repertorio repleto de fusión de lo más ecléctico en el que cada canción era un género en si misma.

Empezó João con un nuevo proyecto, Ogree, que cuenta con la participación de los jóvenes músicos João Farinha (piano y teclados), Júlio Resende (piano), Joel Silva (batería) y André Nascimento (electrónica). Una vez más, la cantante vuela a un lugar nuevo, explorando territorios musicales completamente vírgenes para ella, y con el que sigue girando, variando su formato a conveniencia. Joao se mostró siempre eufórica en un repertorio en el que mezclaba jazz, música electrónica, soul, blues y sonidos del mundo. Con ese aspecto teatral que la acerca a damas del pop como Nina Hagen o Lene Lovich, la portuguesa pudo incluso deslizarse por el terreno del postrock en títulos tan emocionantes como Since I've been loving you.

A continuación el Alfredo Rodríguez Trío interpretó casi todas las canciones de su nuevo álbum Tocororo un disco que fusiona la música cubana con África y Europa y en el que participaron el bajista y cantante camerunés, Richard Bona; el trompetista franco-libanés Ibrahim Maalouf, el cantaor flamenco Antonio Lizana, la cantante americana de origen indio Ganavya Doraiswamy o las hermanas Lisa-Kaindé Diaz y Naomi Diaz, hijas del percusionista Angá Díaz y que forman el dúo Ibeyi. Un encuentro de culturas, géneros y estilos que se plasman muy sutilmente en el traspaso al escenario.

Por este motivo, el concierto basculó entre temas propios y recreaciones de clásicos de la música cubana como Chan-Chan de Compay Segundo y Venga la esperanza de Silvio Rodríguez, composiciones de autores sudamericanos como el Adiós Nonino del argentino Astor Piazzolla e incluso recreaciones de piezas de música clásica como ese Jesu, Joy of man's desiring que es el décimo movimiento de la cantata Herz und Mund und Tat und Leben de Bach.

Tocororo es el nombre del pájaro nacional de Cuba, que exhibe un plumaje de colores blanco, azul y rojo, los mismos de la bandera del país, y que se muere de tristeza si lo encierran en una jaula. Algo que encaja muy bien con esa fusión de Rodríguez Trío que huye de cualquier convencionalismo.