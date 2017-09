Bisbal: "Canarias será uno de los primeros sitios donde cantaré 'Todo es posible' de 'Tadeo Jones"

Regresa a Canarias. ¿Qué recuerdos o sensaciones le trae esta visita?

Tengo que decir que todas las visitas a Canarias las recuerdo con un cariño muy especial y no tengo más que palabras de agradecimiento para el público y los fans canarios. En todas las giras en las que hemos visitado Canarias la acogida ha sido maravillosa, y la cercanía y apoyo del público enormes, hasta el punto de emocionarme. Visitar Canarias siempre me produce una gran alegría, porque si además a eso le unimos la enorme belleza de las Islas, y que se pueden disfrutar siempre por su clima tan agradable y lugares mágicos que visitar, pues qué más puede pedirse. Estoy deseando que llegue el fin de semana y compartir con todo el público canario el concierto que hemos preparado con tanto cariño.



¿Qué se van a encontrar los espectadores que acudan a su concierto?

Pues yo diría que, sobre todo, van a encontrarse un concierto que sorprende, pues es algo que no hemos presentado antes en directo. Además, con el aliciente de que en septiembre hemos cambiado un poco el repertorio con respecto a los shows anteriores y hemos incluido más canciones que habían sido singles y que me hace mucha ilusión volver a cantar. Además del tema Todo es posible, de la banda sonora de Tadeo Jones, que he cantado con Tini, pero que me apetece hacerlo también a mí en todos los conciertos que quedan. Canarias va a ser de los primeros. Es un espectáculo muy moderno , más de dos horas de concierto con una gran energía y sin apenas momentos de descanso, con una parte visual que hemos trabajado mucho y que va muy ligada a la música. Y sobre todo con un fin de fiesta que nadie puede perderse, porque tiene mucha energía.

Llega con Hijos del mar, un trabajo que presenta una marcada evolución en su música. ¿Lo ve, lo siente así?



Pues sí, Hijos del mar es verdad que es un disco que representa una evolución en mi carrera, y eso se nota sobre todo en que es un álbum mucho más internacional, que aporta muchas novedades sobre trabajos anteriores. Es un disco más moderno, más arriesgado, y en el que junto a los productores y todo el equipo hemos tratado de buscar un sonido más actual, con nuevos registros y estilos musicales. No obstante es también un disco en el que hay canciones de amor, momentos para la melancolía, mensajes optimistas y hasta una canción como Duele demasiado de la que me siento tremendamente orgulloso y que es una denuncia a la terrible situación que viven muchos niños refugiados en zonas de guerra, y que me produce una emoción especial cada vez que la canto en los conciertos. Y, sobre todo, ha sido muy importante dejar presente también la esencia latina y de mis raíces.

En una industria, la de la música, que arriesga tan poco, ¿por qué ha dado este paso al frente?

En mi caso tenía claro que este era el momento de arriesgar, de ofrecer algo diferente. Últimamente he estado escuchando mucha música internacional, y quería de algún modo dejarlo plasmado en este disco. Yo siempre intento buscar cosas nuevas, sonidos distintos, y en este disco, quizá por la situación que vive la música actualmente, me parecía el momento ideal. Pero eso sí, vuelvo a decir que se trata de una evolución, y siempre con la esencia latina muy presente.

Su compañía discográfica, sus productores, ¿le apoyaron o le recomendaron ser más conservador al dar forma a este álbum?

Tanto la compañía como los productores estuvieron de acuerdo en todo momento. De hecho, para Hijos del mar se buscaron precisamente productores internacionales que aportaran esos nuevos registros y estilos. En el disco hay muchos detalles de música electrónica. ¿Cómo llega hasta ahí?

Como le comentaba antes este último año he estado escuchando mucha música internacional, y el sonido electrónico es el que está más presente en ese tipo de música, que además me encanta. Ha influido mucho también el hecho de que justo antes de comenzar con la grabación estuve viajando por países como EE UU y Reino Unido, donde conocí a gente muy interesante, productores y compositores que me han aportado esos nuevos registros y sonidos, y eso está muy presente en el disco.



¿Es su trabajo más maduro, en el que más decisiones ha tomado?

Quizá sea el disco más maduro, sí, porque es el último y quizá porque lo hemos grabado en el momento en el que yo por mi parte puedo aportar también más madurez y experiencia. Es en el que más me he involucrado en la composición y en la producción, sí, lo cual ha sido un reto importante, pero fácil de llevar al estar rodeado de grandes artistas de nuestra tierra que han colaborado en el disco como Pablo López, Antonio Orozco, Vega... Entre otros.



Luis Fonsi y Daddy Yankee son los hombres del verano. Maluma o Enrique Iglesias triunfan a nivel internacional. Y todos con el reguetón como bandera. ¿Considera que es una moda o cree que viene para quedarse?

El reguetón es un estilo musical que está muy de moda en nuestros días, con un tremendo éxito, sí, y con grandísimos artistas del nivel de los que has mencionado triunfando con ese estilo. Por ello, y por esa mezcla que se está consiguiendo entre el reguetón y la música electrónica, es posible que si es una moda sea una moda para mucho tiempo, no hay más que ver las listas de éxitos. Y, como anécdota, tengo que decir que nosotros ya incursionamos en el reguetón con una colaboración que hicimos con Wisin y Yandel en 2007, en la que también estaba el maestro flamenco Vicente Amigo, toda una fusión que todavía hoy llevamos en los conciertos.



Hace unas semanas triunfó en el Teatro Real. Cuando mira atrás y se ve en un escenario así, ¿qué piensa?

Pues que volver al Teatro después de seis años de la última actuación allí fue algo especial, mágico. Llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Recuerdo a todo el equipo y a mí mismo antes del concierto como con mucha más responsabilidad, más nervios, pero al final todo salió genial ya que nuestra intención era divertirnos y darle al público lo que llevo dentro tanto en mi voz como en mi corazón, cosa que hago en todos los conciertos también. Por eso se convirtió en una noche mágica, de grandes recuerdos, un hermoso sueño que se hacía realidad otra vez y más aún al lado de los maravillosos músicos que me acompañan en la gira a los que quiero y admiro.



El estreno de la segunda parte de Tadeo Jones trae consigo Todo es posible. Película española, técnicos, artistas españoles€ ¿Qué tal la experiencia?

Fue una experiencia que me hizo sentirme muy feliz y muy contento, y más aún después de tener la oportunidad de cantarla también junto a Tini en directo en el Teatro Real. Yo ya había tenido la oportunidad de tener canciones en bandas sonoras de alguna novela, pero me hace especial ilusión Tadeo Jones 2 porque la primera me gustó un montón y la había disfrutado como no en familia. Esta segunda parte es una de esas películas que ves una y otra vez y no te cansas, y precisamente que sea una gran producción nuestra, de nuestro país, es lo que te da más felicidad. Y me hace mucha ilusión además poder contárselo a mi hija.



Vuelve Operación Triunfo. ¿Qué consejo le daría a los concursantes?

Sobre todo que vayan a disfrutar, a pasárselo bien, a ser ellos mismos y a hacerlo lo mejor que puedan. Y que lo vivan como la experiencia única que es para todo el que está allí por primera vez.



Ha sido también jurado de La voz kids. ¿Cómo valora los programas de cazatalentos que se hacen en España?

Pues son programas que al final consiguen grandes audiencias, con lo cual está claro que cumplen un cometido y que a la gente le gustan. Además considero que es un modo de disfrutar y descubrir de ese talento que está escondido especialmente entre la gente más joven y que de otro modo sería muy difícil encontrar.