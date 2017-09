El plazo de entrega de guiones para ´Ibértigo 2017´ culmina el domingo 17 de septiembre

La Asociación de cine Vértigo abre el plazo para la presentación de trabajos al Concurso de guiones Ibértigo 2017. 15ª Muestra de cine iberoamericano, que permanecerá abierto hasta el próximo 17 de septiembre de 2017.

Este certamen persigue un doble objetivo: por un lado, la elección de un guión de cortometraje entre todos los presentados, con la finalidad de promover la creación literaria de guiones cinematográficos para cortometrajes, y, por otro lado, la elección del mejor guion canario, con el fin de potenciar la participación desde el Archipiélago.

Así, la organización otorgará dos premios, que en ningún caso pueden recaer en un mismo guion:

- Premio al Mejor Guión: Con una dotación de 300 euros brutos. Podrán optar a este premio todos los guiones presentados, independientemente del lugar de procedencia de su autor o autora.

Premio al Mejor Guión Canario: Concedido al mejor guion canario, no podrá acceder a este premio el guion que haya sido galardonado con el Premio al Mejor Guion. Su autora o autor tendrá que haber nacido o ser residente en Canarias, y tendrá una dotación de 300 euros brutos.

Los guiones presentados deberán ser originales e inéditos y el tema elegido será libre, pero tiene que desarrollarse en Canarias y cada autora o autor puede presentar un máximo de tres obras. Los textos constarán de un máximo de 10 páginas, deberán ajustarse al formato estandarizado profesional y escribirse en tipografía Courier New 12, sin anotaciones técnicas, e irán acompañados de una sinopsis argumental de no más de una página. Los guiones que no cumplan estos requisitos no serán admitidos a concurso.

Las personas que quieran participar deberán remitir por correo electrónico a vertigocine@hotmail.com, lo siguiente:

- El guion en documento Pdf, con título, indicando el nombre completo del autor o autora.

- La ficha de inscripción, disponible en la web de la Asociación de cine Vértigo, y que también pueden solicitar en la dirección de correo electrónico vertigocine@hotmail.com, debidamente cumplimentada, con sus datos personales y con su compromiso a formar parte del concurso.

Los guiones presentados deberán ser originales e inéditos; de no ser así quedarán excluidos de la participación en la presente convocatoria, aún cuando hubiesen resultado premiados. Además, no se admitirán obras que con anterioridad hayan obtenido premios, menciones o similares con dotación económica, ni cuyos derechos de autor puedan estar comprometidos con terceros. De igual manera, no serán admitidos aquellos guiones basados en cuentos, novelas, obras de teatro, etc., cuyos derechos de autor, en su caso, no obren en poder del concursante.