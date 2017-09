´Casi normales´ despega en el Galdós en busca del éxito nacional

El Teatro Pérez Galdós en la capital grancanaria celebra este jueves el estreno nacional de Casi normales, la primera producción teatral que afronta Nostromo Live, la división escénica de Nostromo Pictures. Los productores Adrían Guerra y Nuria Valls diversifican con esta obra la cartera de productos con las que se han posicionado en la industria cinematográfica internacional, y lo hacen con este espectáculo de Brian Yorkey, autor de Por 13 razones, con música de Tom Kitt, que fue estrenado en Broadway en 2008 y que ha recibido tres premios Tony y un Pulitzer de teatro, además de un aluvión de reconocimientos y de éxito en las versión argentina, entre otras plazas.

"Es una obra única, un musical rock muy adulto y emocional, es un espectáculo que te conmueve con canciones increíbles y muy humano, que te quedas con él en tu vida, lloras, ríes y te emocionas", explicaba ayer Adrián Guerra, que junto a Nuria Valls no perdía detalle de la representación de uno de los numeros musicales de Casi normales en el Pérez Galdós.

La versión española se pone de largo hoy jueves, a las 20.30 horas, y doce funciones por delante hasta el día 24. Con la dirección de Luis Romero, responsable igualmente de la versión argentina, y dirección músical de Xavier Torras y Abel Garriga, y un reparto de actores y cantantes en el que participan la cantante y actriz Nina que interpreta a Diana Goodman -la madre afectada por un trastorno bipolar que es la protagonista sobre la que desarrolla la acción, Nando González, Guido Balzaretti, Jana Gómez y Fabio Arrante.

La productora celebró ayer un pase ante los medios de comunicación con la disciplina de un ensayo general en vísperas del estreno este musical, que tras agotar las representaciones previstas en la capital grancanaria hasta el día 24, continuará de gira por las ciudades de Barcelona, Bilbao y Madrid.

"Tenemos el estreno absoluto en Las Palmas de Gran Canaria, y es la primera vez que se representa en España", detalla el productor. Un año ha costado armar la versión española porque "los tiempos de preparación de los musicales son bastante largos", y el objetivo era "desvelarlo en casa". El casting se resolvió a comienzos de 2017, con un elenco que está a la altura de las exigencias de la dramaturgia y la partitura, según Guerra.

La amistad de Adrián Guerra co Brian Yorke, autor de Casi normales, hizo que asumiera el reto de traerlo a España. "Comenzamos en cine e hicimos Buried, una película comercial pero diferente, y nos fue muy bien, y la idea con el teatro es que sea muy potente y diferente, no empezar con lo fácil como una franquicia, sino con una producción de este tipo, que marcase al público al igual que la gente sigue recordando Buried. Y espero que sea un hito en los musiciales de medio formato".

En este sentido, Guerra tiene que claro que "como productor tienes la responsabildad de generar una oferta diferente y que el espectador se sienta atrapado". Es más, ayer adelantó que con toda probabilidad Nostromo Live regresará al Pérez Galdós el septiembre de 2018 con otro musical distinto a éste. "Haremos igual que con el cine, hay que diversificar el riesgo, y en septiembre de 2018 volveremos aquí con un musical más comercial que éste, si esta experiencia va bien", puntualizó ayer el productor grancanario. Y es que desde la productora Nostromo se trabaja con la óptica de agitar la industria, esto es, de producir lo que no ofrece el mercado. Reconoce Adrián Guerra que "soy un friki, hacer pelis fue un sueño, y el teatro es como un segundo sueño, y tener la oportunidad de poder contar historias y hacer producciones como las que gusta ver: hago las películas que no se están haciendo y me gustaría ver, y con el teatro igual".

Es, como bien detalla Nuria Valls, "una declaración de intenciones, el hacer un musical prestigioso de muchísimo nivel y calidad, y apostar por un proyecto original como ocurrió con el cine". Valls habla de otro gran reto: "el que no sea un espectáculo conocido como El rey león, Billy Elliot o Cabaret, pero si es una sacudida emocional tremendal y construye más allá de la bipolaridad, toca tantos temas que conecta con cualquier persona". No es una vía escapista, "entras al musical y sales como otra persona", sentencia. "Y ojalá que podamos reestrenar aquí: los actores se han dejado la piel, se han desnudado con los personajes, están como nunca, se respira humanidad y lo saben trasmitir", asegura Valls.

"Como un cañón"

Adrián Guerra secunda esta afirmación por cuanto "los actores tienen un director de verdad, un director de actores. y es que cuando ves los musicales habituales en España son como carcasas vacías".

Sobre el impacto de esta producción en la capital grancanaria y otras ciudades españolas, Adrián Guerra tiene claro que "cada plaza es un reto diferente, y es una obra que va a funcionar en grandes capitales como Madrid y Barcelona porque son un público más habituados a propuestas diferentes", Aquí es otra cosa "por el tipo de contenido". El productor reitera que además de que "no es un musical conocido", septiembre "es un mes extraño porque los musicales en Las Palmas suelen ser en fechas más fáciles, aunque la obra va a ser un cañon cuando la gente la vea, es imposible que no te conmuevas y pensamos que después de aquí va tener un largo recorrido".