Aragall sustituye a Berganza en el jurado del Concurso de Canto Alfredo Kraus

Gran Canaria se convierte en epicentro mundial del joven talento lírico al convertirse en sede de las pruebas finales del VI Concurso Internacional de Canto Alfredo Kraus, entre los próximos jueves 21 y viernes 29 de septiembre. Serán casi dos semanas en las que se darán cita en la Isla más de 60 concursantes de más de 20 nacionalidades. El VI CICAK es una iniciativa que impulsan el Cabildo de Gran Canaria y la Fundación Internacional Alfredo Kraus con el objetivo de descubrir jóvenes cantantes líricos

Tras las selecciones ya realizadas en las pruebas preliminares de Madrid, que superaron siete candidatos, y en Florencia, donde lo hicieron 12 concursantes, la próxima etapa del Concurso tendrá lugar en Las Palmas de Gran Canaria los próximos jueves 21 y viernes 22 de septiembre en el Auditorio Alfredo Kraus. En esta tercera prueba preliminar participarán 28 aspirantes.

Todos los seleccionados en las tres pruebas preliminares de Madrid, Florencia y Las Palmas de Gran Canaria, pasarán a la semifinal que tendrá lugar también en el Auditorio Alfredo Kraus los días 25 y 26 de septiembre. En ella participarán directamente 32 candidatos finalistas de otros concursos internacionales. En total se estima en más de 60 los jóvenes cantantes que se presentarán a la semifinal.

Jaime Aragall, presidente del Jurado

La semifinal se llevará a cabo en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus ante la presencia de un prestigioso jurado. El mismo lo preside el tenor Jaime Aragall, que asume tal honor tras verse imposibilitada de participar la mezzo soprano Teresa Berganza, tal como estaba previsto inicialmente.

Gran Teatro del Liceu. El joven tenor debuta en La Fenice de Venecia continuando en la Scala de Milán, Ópera de Roma, Regio de Parma, Arena de Verona, Carlo Felice de Génova, Regio de Turín, San Carlo de Nápoles o Massimo de Palermo. Nacido en Barcelona, Jaime Aragall estudia en su ciudad para luego perfeccionarse en Milán gracias a una beca del Gran Teatro del Liceu de Barcelona. Jaime Aragall ha estado muy presente en las temporadas del Gran Teatro del Liceu de Barcelona así como, entre otros, en el Covent Garden de Londres, la Ópera de París, el Metropolitan de New York, la Ópera de Berlín, la de San Francisco, el Teatro Colón de Buenos Aires, los festivales de Edimburgo y Orange o la Ópera Estatal de Viena, que le conferirá el prestigioso título de Kammersänger como en el pasado lo hiciera con Alfredo Kraus. Con un extenso repertorio, que abarca desde el belcanto a los títulos de Verdi, Puccini, Gounod o Massenet, Jaime Aragall ha dejado una amplia discografía que incluye verdaderas rarezas del repertorio lírico, habiendo cantado con los máximos exponentes de la lírica.

Jaime Aragall mantiene una relación de larga data con Gran Canaria donde ha cantado once óperas en el Teatro Pérez Galdós a partir de 1974, cuando se presentara en las temporadas de ACO con Faust y Manon. Seguirán La Bohème (1976), Lucia di Lammermoor y La Traviata (1977), Tosca, Adriana Lecouvreur y un Werther que no llegó a representarse (1979), Don Carlo y Madama Butterfly (1981), Simon Boccanegra (1989) y Un Ballo in Maschera (1991). En 2007, Jaime Aragall recibió en Las Palmas de Gran Canaria el Premio Ópera Actual a toda una carrera en el mismo acto en que lo recibieran los Amigos Canarios de la Ópera por su trayectoria.

El jurado cuenta además como miembros a Joan Matabosch -director artístico del Teatro Real de Madrid-, Daniel Bianco -director artístico del Teatro Nacional de La Zarzuela de Madrid-, Ernesto Palacio -director artístico del Rossini Opera Festival de Pésaro-, Pierangelo Conte -coordinador artístico del Maggio Musicale Fiorentino / Ópera de Florencia, César Wonenburger -director artístico de Amigos de la Ópera de A Coruña-, Ulises Jaén -director artístico de Amigos Canarios de la Ópera- y Jerónimo Saavedra Acevedo y Guillermo García-Alcalde, en calidad de miembros de honor.

Tras la semifinal, el 29 de septiembre la Sala Sinfónica del Auditorio Alfredo Kraus acogerá la Final y Entrega de Premios, esta vez con presencia de público. El acto contará con la intervención de los finalistas del Concurso, acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria bajo la dirección del maestro Miguel Pérez-Sierra. Las entradas para la final que tendrá lugar en el Auditorio Alfredo Kraus se encuentran a la venta en las web www.auditorioteatrolaspalmasgc.es y www.auditorio-alfredokraus.com, así como en las taquillas del Auditorio y del Teatro Pérez Galdós. La final será grabada y retransmitida en diferido por Radio Televisión Canaria.

Premios e invitaciones artísticas

Los participantes del VI Concurso de Canto Alfredo Kraus optan a atractivos premios con una importante dotación económica gracias a la ayuda financiera del Cabildo de Gran Canaria. Así, se concederán tres premios oficiales con cuantías de 14.000, 12.000 y 10.000 euros respectivamente.

Además, se contemplan varios premios especiales; entre ellos, el del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que destinará 3.000 euros al mejor cantante de nacionalidad española y el Premio del Público, dotado de 2.500 euros, al cantante más votado por el público asistente a la prueba final.

Por otra parte, los concursantes verán también premiada su participación con una serie de invitaciones artísticas. La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria invitará al 1º Premio del Concurso a una actuación con la formación en una de las dos temporadas siguientes (2018 ó 2019), con dietas de viaje y alojamiento incluidos; la Fundación Canaria Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria invitará, con las mismas condiciones, a uno de los ganadores a un recital en la Sala de Cámara del Auditorio Alfredo Kraus; y el Teatro Real de Madrid, el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid, el Rossini Opera Festival de Pésaro, la Ópera de Florencia, los Amigos de la Ópera de A Coruña y los Amigos Canarios de la Ópera también ofrecerán audiciones a uno o más de los premiados del Concurso para futuras programaciones.