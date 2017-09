Darín: "Uno nunca espera que un premio te venga de los más cercanos"

El actor argentino Ricardo Darín, primer sudamericano en lograr un premio Donostia, el máximo reconocimiento del Festival de Cine de San Sebastián, considera el galardón "un gran honor". "Inesperado por otra parte", ha dicho, "porque uno nunca espera que te venga de los más cercanos".

"Es como recibir un reconocimiento de la familia", máxime cuando él, aún a día de hoy, admite que no se fía de sí mismo. "Aún no sé qué pienso de mí mismo, siempre he sospechado y aún sospecho de mí", bromeó el actor antes de recibir el Donostia en el Kursaal, centro neurálgico del Zinemaldia.

Darín dice que se abruma al "navegar" por la lista de nombres que tienen el Donostia, "Bette Davis, De Niro, Gregory Peck, Hopkins... "Creo que me echarían por impostor", apunta. "Te emocionan los gestos de la gente más próxima porque a veces por la cotidianeidad no nos damos tanta importancia, somos más proclives a admirar y elogiar a quien está más lejos, siento esa cercanía y por eso es una doble emoción", agrega.

Darín, que cuenta con la complicidad y, casi, devoción del festival, estaba feliz y lo demostró compartiendo chistes y derrochando buen humor durante su encuentro con los medios ayer en San Sebastián. Bromeó con su larga melena, conservada por indicación del director con el que trabajará en octubre próximo en Madrid, el iraní Asghar Farhadi, y pidió "clemencia" con el equipo argentino de fútbol a un periodista peruano, ante el empate a puntos de ambos países en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018.