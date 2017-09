La ´Sal´ que mueve el arte

Sergio Estévez, artista canario y difusor de arte, presenta hoy, viernes 29 deseptiembre, la segunda edición de 'Sal', exposición colectiva de arte, en la galería del Club LA PROVINCIA. Cuenta con la participación de 19 artistas invitados de diferentes ciudades de España, cuyas obras artísticas presentan diversos estilos y técnicas. El objetivo es mostrar la variedad en el arte y transmitir al público un sentimiento con cualquiera de las obras.

El no entender una obra es el pan de cada día de cualquier interesado en arte. "¿Qué es ese cuadrado negro sobre fondo blanco?", "¿tiene sentido que ese tipo enviase su mierda en una lata?", "¡Kandinsky pintó un cuadro al revés!" Las impresiones sobre el arte abstracto son diversas, pero mayoritariamente negativas. Lo que no se entiende no gusta, o no suele gustar. "¿30.000 euros por una hemorragia nasal?", dijo sorprendido Omar Sy, interpretando su papel, en la película Intocable.

Quizá por eso las galerías de arte cada vez tienen menos visitas, y la gente se centra más en otro tipo de entretenimiento artístico. "¿Para qué voy si no puedo entenderlo?" Y quizá esa pregunta generalizada busque una respuesta, porque finalmente se necesita entender algo. ¿Quizá las vanguardias mataron el arte? Es difícil apreciar la incomprensión, pero no imposible. Ni ha muerto el arte abstracto, ni el de figuración.

"El arte es sentimiento. Te enfrentas a una obra y dices; ¡qué raro! Ahí se ha conseguido algo", cuenta Sergio Estévez, artista canario que hoy presenta la segunda edición de su exposición Sal. Todo surge de la necesidad que siente Estévez por ayudar a otros artistas a mostrar su obra, ya que "lo más importante es que caminemos juntos".

"Vivimos con un olor en el ambiente, una brisa salada, un aroma que nos acompaña desde pequeños...", estas son las primeras palabras que explican el motivo de esta exposición, que se abre hoy, viernes 29 de septiembre, y se mantiene hasta el día 13 de octubre, en la galería de arte del Club LA PROVINCIA. "Hace tres años la hice, y ahora quiero que sea anual", cuenta Estévez. "Y qué mejor nombre que Sal para una feria de arte hecha en Canarias, de ahí sale el nombre, de algo identificativo de nuestras Islas."

Pero a pesar de que la sal y el agua que nos rodean inspiran el nombre de la exposición, no limitan las temáticas de las obras. "No tienen nada que ver las unas con las otras", confiesa el comisario. Pintura, grabados, escultura y fotografía. Diferentes manifestaciones artísticas, con distintos estilos y técnicas. No hay nada marcado en esta exposición.

Uno puede encontrarse de lleno con un cuadro abstracto conformado por hojas de periódico bajo una placa negra y unos cuadros de color vivo, a la misma vez que ve de frente figuras históricas representadas con un colorido arte-pop. "Hacer un tema común iría en contra de mi propia idea de que el arte es libre", confiesa el comisario. "Evidentemente en las obras de los canarios se aprecia esa influencia en el mar", continúa Estévez. "La luz, la temperatura, el color... Son diferentes a comparación con las obras de los artistas de fuera. Nuestras piezas tienen colores más intensos, porque no tenemos estaciones del año bien definidas, prácticamente sólo tenemos dos estaciones. Pero el mar en sí, no es la pieza angular de la exposición, aunque algunas de las obras puedan estar inspiradas en él"

El objetivo principal está en mostrar los diferentes estilos artísticos, con sus técnicas, de cada artista invitado. Conformado por 19 artistas, incluido el propio comisario, de diferentes puntos de España, Estévez afirma que es una buena forma de construir un encuentro de artistas para compartir sobre su arte, y para que la gente del Archipiélago conozca qué cosas se hacen desde dentro y desde fuera. "Son obras con mucha diversidad para que todo aquel, sea amante del arte o no, pueda salir de la sala satisfecho", explica el artista y difusor.

Los artistas provienen de Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid, Salamanca y Barcelona y constituyen un espectro variado de colores, formas y texturas. Artistas que Estévez ha ido conociendo durante años y de los que quiere hacer partícipe de su proyecto. Con ellos, y su variedad, se puede aprender a desaprender el concepto de bello, feo, correcto o incorrecto. Cuadros lisos y cuadros donde la pintura se entremezcla y crea un pastiche malformado al mirarla de perfil. Cuadros que pueden verse de distintas perspectivas y cuadros que esconden mensajes ocultos. Hay que fijarse para apreciar los detalles.

Estévez también presenta su obra, que se basa principalmente en los pensamientos. "La obra horizontal se llama El jardín de mi pensamiento, y está dividida en tres partes. La primera es cuando entras al jardín y te paras y piensas qué hacer, el intermedio es la parte que se forma el pensamiento, y finalmente nos encontramos con la acción que ha derivado", asevera Estévez. "Siempre trabajo con letras, porque para mí todo lo que hacemos y lo que compone nuestra vida se refleja en las palabras de nuestro pensamiento, esa es la clave." Y de hecho, tanta pasión siente este artista por las letras, que al final su obra ha derivado en un libro. Camina vida también formará parte de la exposición, siendo su presentación a la misma vez que se abre la sala; las 19.00h.

No toda la exposición se basa en su calidad artística y en su empeño por captar la atención de los visitantes. Existe un sentido social en la selección de estas obras y la unificación de los artistas. Las obras, cuyos precios oscilan entre 13 y 450 euros, buscan en sus compradores un porcentaje para ser donado a la Asociación Síndrome de Sturge Weber, que ayuda a niños que padecen esta rara enfermedad.

"Hemos sido cuidadosos en los precios, tanto los artistas como yo, en este aspecto, porque queremos que la gente se conciencie para ayudar a esta causa. No son nada caros en comparación con otras obras de arte." Estévez afirma que lo más importante es esta causa benéfica, pues al final aporta su granito de arena para ayudar a niños que realmente lo necesitan.

Puede que no se entienda o que sí, que resulte estético o desagradable a la vista, o que inspire o provoque extrañeza, pero es que esa es precisamente la finalidad de una exposición artística; hacerte sentir algo.

"Te pones delante de una obra y reflexionas con ella. Algunas te llamaran la atención, y otras no tanto. Si no te gusta, sigue a la otra, eso no importa. La clave está en que te fijes y te transmita algo", confiesa Estévez. "Tú quizá te pares y digas 'no lo entiendo', pero sí lo entendiste, porque te llamó la atención y he ahí el significado."