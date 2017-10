Dos mujeres para Billie Holiday

"Billie Holiday es un icono, tenía unas particularidades muy concretas, y en honor a ella tengo que respetar su estilo, y es complicado". Es el testimonio de la cantante Esther Alfonso Da Costa, que interpreta a la cantante Billie Holiday en el espectáculo Lady Day que estrena el Teatro Pérez Galdós este jueves 5 de octubre, a las 20.00 horas. "La obra trata de relatar una de las últimas escenas en la vida de Billie Holiday, ya cuando estaba enferma, que entró en su época decadente, y hay un par de sorpresas que no voy a adelantar, pero lo más bonito de este proyecto es que al ser un espectáculo músico y literario el personaje de Billie Holiday se fusiona en dos, que es la que cuenta su vida, y la que está en su club cantando, y a lo largo del espectáculo entra en escena el club", señala la cantante.

Esther Alfonso Da Costa pone la voz y la actriz Maria de Vigo la palabra. Las dos son Lady Day en esta producción del Galdós en el ciclo Música y literatura, con dirección, texto y dramaturgia de Jorge Reyes, que cuenta con el concurso de los actores Minerva Santana, Rubén Darío Rodríguez, Eduardo Naranjo, María Teresa Quintana Cabrera, Isaac Dos Santos y Abraham Santacruz. Junto a ellos, la Holidayband, que integran Rayko León (piano), Jonay Martín (guitarra), Carlos Meneses (bajo) y Alberto García (percusión).

Para este espectáculo Lady Day se ha elegido un repertorio de ocho de los temas emblemáticos de Billie Holiday como son: My man, Stormy Blues, Travelling Light, Strange Fruit, All of Me, I Love you Porgym, Don't Explain y Fine & Mellow.

"Es una idea original y muy bonita", explica Esther Alfonso Da Costa. En su opinión, Lady Day "descubre a la Billie Holiday que está detrás de su música, y entiende muchas cosas, que tuvo una vida espantosa y aparte de ser mujer y negra, pobre, fue prostituta, sus inclinaciones sexuales,que tuvo una aventura a los 40 años con una chica de 20 años, uno de los personajes de la obra, era una mujer muy fuerte que hacía lo que le daba la gana, todas esas interpretaciones, y el artista recrea en su arte su propia vida".

La obra parte de declaraciones de Alice Vrbsky, que acompañó a la cantante durante sus dos últimos años, y concluye con el paciente cerco del F.B.I. Eleanora Fagan Gough (Filadelfia, 7 de abril de 1915-Nueva York, 17 de julio de1959), fue una cantante estadounidense de jazz conocida como Billie Holiday y apodada Lady Day. Está considerada entre las más importantes e influyentes voces femeninas del jazz junto con Sarah Vaughan y Ella Fitzgerald, todo un fenómeno social de los años 50.

El valor artístico de Billie Holiday reside en su capacidad interpretativa, en su dominio del swing y en la adaptación de sus cualidades vocales al contenido de la canción. Billie Holiday transmite a sus canciones una intensidad inigualable que, en muchos casos, es fruto de una traslación de sus vivencias hacia las letras que cantaba.



El ciclo Música y Literatura es un proyecto de la Fundación Auditorio y Teatro, que nace con vocación de continuidad y que supone una apuesta por la creación y producción cultural de cuño canario. Además, el Teatro Pérez Galdós abrirá sus puertas a las 19:00 horas, una hora antes de que empiece la función, para que los espectadores de Música y Literatura puedan empezar la Ruta de pinchos antes de disfrutar del espectáculo.