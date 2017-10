Una sorpresa merecida

"Los señores del Nobel siempre enseñando autores nuevos, me encantan los descubrimientos". Entre la sorpresa por el fallo y el desconocimiento de la obra se pronunciaron ayer varios escritores canarios sobre la concesión del premio de literatura 2017 al novelista británico de origen japonés Kazuo Ishiguro (Nagashaki, 1954) ) por la Academia sueca, aunque los autores lectores de sus libros coincidieron en el merecimiento del galardón.

La sorpresa se limitó este año al nombre en lugar del género después de que el premio Nobel distinguiera en 2016 al cantautor estadounidense Bob Dylan y un ejercicio antes, a la periodista bielorrusa Svetlana Alexiévich. No en vano, Kazuo Ishiguro no figuraba en la oficiosa terna de candidatos clásicos como el también nipón Haruki Murakami, el keniano Ngugi Wa Thiong'o, la canadiense Margaret Atwood o, incluso, el español Javier Marías.

Y el desconocimiento se extiende tanto entre los literatos isleño como al público general, según los datos facilitados por un par de librerías grancanarias. Establecimientos con trayectoria y catálogo como Librería Canaima y El Libro Técnico solo pueden ofrecer actualmente a su clientela tres ejemplares en total del premio Nobel, correspondientes a otros tantos títulos ( El gigante enterrado, Nunca me abandones y Los restos del día).

"Ya pidieron más libros los compañeros después de conocer la noticia, así que llegarán en menos de una semana", vaticinaron en El Libro Técnico, ubicado en el capitalino paseo Tomás Morales. "Las editoriales son bastante ágiles con las reimpresiones, y más las fuertes como Anagrama, pero quizá tarden un par de semanas por el cambio de distribuidor en Canarias", matizaron desde Librería Canaima, en la cercana calle Senador Castillo Olivares, donde solo disponían ayer de un volumen de El gigante enterrado.

"Vendimos 6 ejemplares en total de El gigante..., novedad en noviembre del pasado año después de bastante tiempo sin publicar nada, y 16 de Nunca me abandones, poco", admitieron en Canaima antes de pronosticar el repunte de la demanda de los títulos de Ishiguro, tendencia habitual tras el fallo en Estocolmo y de otros premios literarios como el Planeta. Desconocido hasta ahora para la mayoría, pero ya leído por algunos escritores como los grancanarios Jonathan Allen, Santiago Gil o Alexis Ravelo.

"Es un premio justo, bien dado, Ishiguro tiene la entidad para el Nobel, como las canciones de Dylan, aunque no sea un escritor de vanguardia, tiene un gran rigor", valoró Jonathan Allen, profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, crítico de arte y autor de novelas como El sueño de Praga. También Alexis Ravelo consideró al literato japobritánico "perfectamente digno del Nobel, no desmerece para nada el galardón".

Aunque "no conozco la obra completa de Kazuo Ishiguro, es autor de novelas inolvidables como Los restos del día" (1989), opinó el creador de La estrategia del pequinés (Premio Hammett 2013) sobre el título más popular del último Nobel gracias a su adaptación cinematográfica ( The remains of the day o Lo que queda del día, 1993), dirigida por James Ivory y protagonizada por Anthony Hopkins junto a Emma Thompson. No obstante, "me da mucha pena que, de nuevo, se hayan vuelto a quedar en el tintero autores como Philip Roth, Joyce Carol Oates o Cormac McCarthy, aunque los dos últimos ya casi ni suenan en las quinielas del Nobel, y creo que desde hace años se lo van mereciendo", sentenció Alexis Ravelo, también XVII Premio de Novela Negra Ciudad de Getafe con La última tumba.

Para Santiago Gil, que a principios de año publicó Gracias por el tiempo, "es un gran escritor, pero no posee el universo literario de Murakami, es una injusticia tremenda, un día se morirá y se quedará sin el Nobel como Nabokov, Borges, Proust o Kafka". Tras recordar que tampoco Benito Pérez Galdós obtuvo el premio sueco "por intereses políticos" en favor de José Echegaray y Eizaguirre, el autor de La costa de los ausentes recordó que descubrió Los restos del día a través de otros autores extranjeros como Naipaul o Coetzee que también escribieron sobre Londres sin nacer en la capital británica, aunque Kazuo Ishiguro aporta una "mirada oriental, más psicológica".