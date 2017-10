La extraña fruta

Lo bueno, si breve, dos veces bueno", advierte un dicho de Baltasar Gracián, pero después de ver la obra teatral Lady Day no estoy tan seguro de pensar como el autor de El Criticón, porque a pesar de contemplar este drama con delectación, tuve la extraña impresión de que no había durado lo suficiente. Efectivamente la obra dura apenas una hora, lo cual deja al espectador con la sensación de no haber tenido el tiempo suficiente para poder bucear en la vida de un personaje tan complejo como lo es su protagonista.

¿A quién me refiero? Pues a nada más y nada menos que Eleanora Fagan Gough, más conocida por Billie Holiday pero recordada por sus admiradores como Lady Day, una cantante estadounidense que es considerada una de las más grandes voces del jazz.

Jorge Reyes, responsable de su dirección, texto y dramaturgia ha tenido el acierto de reflejar a este personaje tanto en la cresta de la ola como en las alcantarillas de la drogadicción y el alcoholismo, de tal modo que la vemos contemplar el mundo de soslayo con una mirada burlesca y a la vez sufrir la humillación de ser detenida en el hospital en el que convalecía.

Pero esta ambivalencia se extiende a las actrices, porque Lady Day es interpretada por dos mujeres, la actriz María de Vigo y la cantante Esther Alfonso Da Costa, la primera se mete en el personaje y la segunda le presta su voz, y al revés que ellas, el actor Rubén Darío Rodríguez Vega interpreta a tres personajes.

El resultado de esta hábil combinación es un drama muy logrado, que nos permite descubrir las diferentes facetas de un personaje que a pesar de su genialidad es casi desconocido en nuestro país, pero precisamente por eso hay algo que falta para que esta obra sea perfecta: haber profundizado un poco más en el personaje, lo cual se podría haber logrado si la obra hubiese durado al menos media hora más, porque si restamos el tiempo que duraron las numerosas canciones, que interpretó soberbiamente Esther Alfonso Da Costa, acompañada eficazmente por la HolidayBand, la actuación de los actores no duró lo suficiente.

Pero a pesar de ello Lady Day es una obra atractiva recomendable a todos los amantes no sólo del jazz o el teatro, sino también de esos personajes más grandes que la vida, que al dejar huella en la historia del arte en cualquiera de sus facetas están condenados a la tragedia.