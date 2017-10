Planeta aboga por la reforma de la Constitución como salida al conflicto catalán

Todas las butacas ocupadas. Periodistas de pie, sentados en las escaleras o plantados en cualquier hueco libre. Lleno en la platea y lleno en el anfiteatro. Medios acreditados de toda España, de buena parte de Latinoamérica y de varios países europeos. En total, unos 200 plumillas. Esa expectación, desbordante, calibraba a la perfección, a mediodía de ayer -en las entrañas del complejo cultural Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona- la importancia que tiene hoy la entrega del Premio Planeta, una trascendencia que cruza fronteras -las legales; las que se proyectan- mucho más allá de la literatura. En ese escenario, con el conflicto catalán presente en el ambiente, tanto como para perfumar toda la sala, José Creuheras -presidente del Grupo Planeta- entró en escena con un quimera por bandera. "Comprendo", admitió el ejecutivo en sus primera palabras, "que hay mucha expectación, pero pocas veces el libro es el protagonista y hoy me gustaría que sucediera eso, que el libro fuese protagonista". La declaración cayó en saco roto: el 'próces' catalán fue la reina del baile. Y entre una cosa y otra, multitud de titulares. De entrada, Planeta aboga por la reforma de la Constitución para solucionar el problema.

"Me gustaría trasladar una reflexión personal", apuntó Creuheras -rodeado por Rosa Regàs y Carmen Posadas, integrantes del jurado del galardón- antes de detallar que "formamos parte de una sociedad democrática y madura". "Vivimos", añadió, "en un país con una democracia fuerte. Y la base para resolver este conflicto debe partir desde el diálogo con respeto a la ley. Hoy, lo que se comenta, es que se va a poner en marcha la creación de una comisión para la revisión de la Constitución. Y eso abre una vía. Apelo al diálogo de los políticos para encontrar una solución. Esto parecía impensable hace unos meses y ahora es un camino a explorar para dar con una solución del conflicto".

Presidente del Grupo Planeta desde 2015, tras el fallecimiento de José Manuel Lara Bosch, Creuheras recordó que la compañía "nació en 1949 en Barcelona". "Y aquí", subrayó, "con mucho esfuerzo hemos conseguido ser el séptimo grupo editorial más importante del mundo. Hemos puesto nuestro granito de arena para que Barcelona sea capital editorial en lengua española. Estamos orgullosos de ser barceloneses, catalanes, españoles y europeos, pero hay unas reglas del juego claras para desarrollar cada proyecto empresarial, y por este motivo, con la intención de proteger nuestros intereses hemos tomado la dolorosa decisión de trasladar el domicilio social en Madrid".

El presidente del Grupo Planeta aclaró que la empresa se va, pero que el premio se queda. De momento. "Hoy, si tengo que asegurar algo ahora, diré que el premio, en 2018, se celebrará en Barcelona. La decisión es seguir celebrando el premio aquí", aclaró antes de agregar "lo que se va a Madrid es la cabecera de la sociedad. Y no nos vamos por miedo o presiones, nos vamos para contar con marcos estables, jurídicos y económicos, y reglas claras". "Por eso", prosiguió, "para preservar los accionistas, colaboradores, autores, y el proyecto empresarial, ante la inseguridad jurídica hemos decidido trasladar el domicilio social a Madrid". En ese sentido, también recalcó que "los centros de trabajo permanecerán dónde están hoy. El compromiso con nuestros colaboradores es que intentaremos que permanezcan donde están".

En la gala de hoy, en la que se conocerá el fallo del premio -se podrá seguir en directo por www.premioplaneta.es a partir de las 20.00 horas-, no se repetirá la foto oficial del año pasado, en la que aparecían los Reyes de España, Soraya Sáenz de Santamaría -vicepresidenta del Gobierno- y Carles Puigdemont -presidente de la Generalitat-. "A día de hoy las cosas son muy cambiantes", señaló Creuheras antes de adelantar que "nos han confirmado su presencia la presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los consejeros de Empresa y Conocimiento de la Generalitat, Santi Vila, y Cultura, Lluís Puig".

A la hora de hacer un balance económico del sector en lo que va de año, el ejecutivo de Planeta presentó números preocupantes obtenidos a partir de las cuentas del propio grupo: en las librerías de La Casa del Libro, la afluencia habría caído a la mitad desde septiembre, mientras que las ventas habrían descendido un preocupante 25%. Esas cifras contrastan con los del Premio Planeta, que ha batido este año su récord de participación: 634 novelas presentadas, un notable éxito de ventas -42,5 millones de ejemplares desde que se fallara por vez primera en 1952, lo que se traduce en que hoy haya de media casi tres premios Planeta en cada hogar español-.

Fernando Delgado, cuota canaria

Planeta, entre las 634 novelas presentadas, reveló ayer las tramas de las 10 novelas finalistas -se desconocen los autores de la mitad de las obras elegidas, que permanecerán bajo seudónimo hasta esta noche-. Entre las seleccionadas destacan tres de escritores venezolanos: 'Es que tengo hambre', de María Eugenia Mayobre Jahn; 'Primera parte', de Antolín Sánchez Lancho; 'El infierno bajo la piel', de Jesús Miguel Martínez.

Con Fernando Delgado (Santa Cruz de Tenerife, 1947; ganador del Planeta en 1995) y Carmen Posadas (Montevideo; 1953) en el jurado, se planteó la hipótesis de que el premio cayera este año en la otra orilla del Atlántico. "Siento especial sensibilidad con el mundo venezolano", admitió el escritor y periodista canario antes de agregar que "más ahora". "Es cierto que una de las obras procedentes de Venezuela es de las que más me ha gustado, pero designar al ganador no depende de mí. Además, no estoy muy seguro que sea una de mis novelas favoritas. Es cierto que le tengo especial cariño a Venezuela, pero no cuenta solo el mundo de las emociones, sino el rigor literario".

Los diez títulos y autores o seudónimos de las obras son: "El astrónomo" de Heinrich Von Kügel (seudónimo), "Es que tengo hambre", de María Eugenia Mayobre Jahn, "La nueva vida de Penélope", de Bella Linardi (seudónimo), "Primera parte", de Antolín Sánchez Lancho, y "Mujeres rotas", de Voli estas povi (seudónimo)

También han quedado finalistas "La isla de las musas", de Ricardo Pedreira Ulloa (seudónimo), "El infierno bajo la piel", de Jesús Miguel Martínez, "La montaña artificial", de Victoria Goodman (seudónimo), "A la sombra de una mentira", de M. Palma Medina y "Una fea encantadora", de Eva Florencia Benavidez.

El Premio Planeta está dotado con 601.000 euros para la obra ganadora y 150.250 euros para la finalista. El jurado del galardón estará integrado por Alberto Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Emili Rosales.