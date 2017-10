Cinco países se dan la mano en el circo

Treinta y cinco jóvenes procedentes de Italia, República Checa, Finlandia, Hungría y España, tomaron ayer la calle mayor de Triana, entre acrobacias y al compás de la música, para ofrecer un pequeño aperitivo de lo que será el espectáculo 666 Circus is Coming, que presentarán este viernes 20 de octubre, a las 20.00 horas, en el Centro de Iniciativas Culturales de La Caja de Canarias (Cicca). Se trata de un proyecto impulsado por la Asociación Mojo de Caña que celebra su sexto aniversario. Bajo el título, Circus for Inclusion, financiado por el Instituto de la Juventud (Injuve) e integrado en el programa Erasmus+, pretende hacer uso del circo y del teatro de calle para favorecer la inclusión social, la aceptación y la diversidad cultural.

Desde que nació este proyecto en el año 2011 y hasta la actualidad, han llegado a participar en él unos 250 jóvenes menores de 30 años y de distintas nacionalidades, que lo consolida como un espectáculo de intercambio en el que los integrantes pueden expresarse haciendo uso de la representación circense como instrumento de comunicación.

La gala, como es habitual, tendrá un fin social y el dinero recaudado de las entradas -que tendrán un coste de tres euros- será donado en su totalidad a la Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad en Aulas Enclave de la Provincia de Las Palmas (Apaelp). La presidenta de esta asociación, Pino Santana, quiso mostrar ayer su satisfacción con esta nueva edición del espectáculo, e indicó que " es estupendo que Mojo de Caña haya contado con esta asociación, por lo que quiero agradecer el gesto". En su opinión, "con lo que se vaya a recaudar en la gala del viernes podemos seguir persiguiendo nuestro fin, que es luchar por la inclusión social de nuestros chicos en la sociedad que vivimos, y eso nos llena de alegría".

Por su parte, el director general de Juventud del Gobierno canario, Sergio Eiroa, manifestó que "gracias al proyecto Erasmus+ es posible colaborar con programas sociales, por lo que la gala tiene más fondo que un simple día de espectáculo". Según Eiroa, "además, plantea una gran oportunidad para dar a conocer nuestras islas a los cuatro países extranjeros que participan este año", argumentó el director. También quiso destacar su entusiasmo por participar, de manera coordinada, con la asociación Mojo de Caña, "porque supone un impulso para los proyectos ligados a la juventud".

Asimismo, la presidenta de la asociación Mojo de Caña, Elena Gil, aseguró que el presupuesto con el que han contado este año para el desarrollo de 666 Circus is Coming ha sido de unos 24.000 euros. Espera que "el aforo del Cicca se llene por completo, porque la ocasión lo merece". Elena Gil recordó que "se trata de una actividad sin ánimo de lucro, por lo que quiero animar a la sociedad a venir a verlo. No se van a arrepentir y tiene una finalidad muy importante", destacó Gil. Además, como dato novedoso, adelantó que esta vez, con el propósito de animar a los jóvenes a participar y a venir a ver la representación, se ha querido hacer un guiño a la popular serie de televisión, Juego de Tronos. "De ahí su nombre, Circus is Coming -juego de palabras de Winter is Coming- lo que presenciaremos es una muestra de las escuelas europeas del circo, que van a hacer un pequeño sketch, en el que cada uno de los países invitados van a competir entre ellos, pero no por un trono, porque es un proyecto social, más bien es un juego de circos en el que cada grupo dará lo mejor de sí", resalta la directora.

De este modo, el espectáculo que se podrá ver en el Cicca es el resultado de una semana de intenso trabajo, dedicación y de convivencia entre los jóvenes protagonistas, que con la ayuda de maestros y profesionales del sector circense, han depositado todos sus esfuerzos para presentar un proyecto original, muy diferente al de otros años y que, según dice Elena Gil, "no se volverá a repetir".