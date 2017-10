El ´Sueño Stereo´ de Ginés Cedrés

El músico Ginés Cedrés presenta su nuevo proyecto este sábado, a las 20.30 horas, en el Cicca, que lleva el nombre de Ginés & Soda y que ofrecerá el espectáculo 'Sueño Stereo'. Se trata de un tributo a la música de Gustavo Cerati, uno de los autores más importantes que ha dado el pop en castellano, ex líder del grupo Soda Stereo, que es todo un mito en Latinoamérica, y del que este año se cumple el tercer aniversario de su fallecimiento. El líder de Los Coquillos estará acompañado en esta nueva banda por los músicos Miguel López (bajo), Armando Martínez (guitarra) y Miguel Zigarán (batería).

El fascinante universo del cantante y compositor argentino Gustavo Cerati, uno de los máximos talentos que ha dado el pop en castellano, en solitario y en su exbanda Soda Stereo, podrá ser descubierto por el público canario este sábado, 21 de octubre, a las 20.30 horas, en el Cicca. Y todo gracias al nuevo proyecto musical de Ginés Cedrés, líder de Los Coquillos, llamado Ginés & Soda, que quiere que el aficionado de las Islas descubra unas canciones que, si bien son todo un fenómeno social en Latinoamérica, en España siguen siendo algo desconocidas para el gran público.

"Soy un fanático de Cerati desde que lo escuché por vez primera", señala el propio Cedrés. " Bocanada fue un punto de inflexión. Me enamoré de ese disco, que sigue siendo para mi el mejor de la historia del pop. Y desde ahí empiezo a analizar su obra y me quedo tan enganchado que voy a Madrid a verlo y conocerlo en la presentación de Siempre soy. Más tarde, con el cuarto disco, Ahí vamos, que es la consagración de su carrera solista, vuelvo a verlo y contacto con el manager para decirle que tiene que venir a Canarias. Me dice que no porque al año siguiente se iban a juntar Soda Stereo", recuerda el cantante. Cedrés tuvo que esperar un par de años más a que Cerati sacara el disco Fuerza natural y volviera en octubre en España, pero meses antes, en mayo, en el último concierto de su gira latinoamericana, Cerati sufre un ictus que le tuvo cuatro años en coma hasta fallecer en septiembre de 2014.

Junto a Ginés participan en este homenaje el grancanario Miguel López (bajo), el venezolano Armando Martínez (guitarra), y el argentino Miguel Zigarán (batería). A ellos hay que añadir la participación del productor Mariano Pávez que ayudó a enmarcar el proyecto con teclados e instrumentos de viento. "Hemos agrupado unas 30 canciones para ver con cuáles nos sentíamos mejor. Nos acercamos más a su etapa solista, cuando más reconocimiento internacional tuvo". Para el cantante este tributo, titulado Sueño Stereo, también es una excusa para lanzar su carrera solista. "No tenía repertorio para ello, ni me sentía con fuerza. Sin embargo, mis composiciones están muy inspiradas en la forma de componer de Gustavo Cerati. Y hay muchos paralelismo ya que a mi me gustan las cosas que beban de diferentes fuentes, que todo se relacione, que no me aburra, que siempre evolucionen. Y Bocanada es un disco ecléctico en el que se mezcla el rock, el pop, la electrónica, la música sinfónica, el rap y la música folclórica. Sus canciones pretenden hacerte sentir que la vida puede ser maravillosa aunque sea un segundo. Y por encima de todo está la sensualidad de su voz".

Miguel López, por su parte, opina que "yo soy muy British, y la música de Cerati me recuerda mucho al pop inglés, a Morrisey y a los Smiths, con unas letras buscando el doble sentido y jugando siempre con la armonía". De forma parecida opina Armando Martínez. "Desde pequeño escuché Cerati porque en el entorno de mi país gustaba mucho", señala. "Y ahora he redescubierto un mundo musical muy creativo. Él empasta el rock, las melodías latinas, las partes vocales y las letras de una forma que no resultan sencillas de interpretar, pero te transporta a su mundo".