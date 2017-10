The Brand New Heavies, la cuota de acid jazz y funk del Womad

La banda británica The Brand New Heavies se incorpora a la 18ª edición del festival Womad en la capital grancanaria, que se celebra entre el 10 y 12 de noviembre en el parque de Santa Catalina. La organización de Womad anunció ayer lunes la presencia de esta formación en la segunda jornada de conciertos, el sábado 11, como cierre de los directos en el escenario principal. Con esta incorporación, la organización da por completo el cartel artístico del Womad en su regreso a la capital tras seis años de ausencia. y tres fuera de la Isla, en la playa de Gran Tarajal, en Fuerteventura.

The Brand New Heavies, formación que ya estuvo en mayo pasado en el Womad de Cáceres -junto a otras dos que también actúan ahora en noviembre en Gran Canaria: Orkesta Mendoza y Bombino- es una formación pionera en la escena londinense del acid jazz desde su gestación en 1985. Un proyecto que pusieron en marcha el batería y teclados Jan Kincaid, el guitarra Simon Bartholomew y el bajista Andrew Levy. Toda una institución en la música británica, cuyo sonido primario y en discos sucesivos desde su debut en 1990, con un álbum de título homónimo, conduce al acid jazz, con variaciones funk y soul, todo ello envuelto con una base rítmica concebida para el baile.

El sonido que practica el grupo se emparenta con el trabajo de, entre otros, James Taylor Quartet, figura sobresaliente en el acid jazz, y más directamente con Incógnito o Soul II Soul; y con otras formaciones que experimentan con los sonidos negros y la música de baile, caso de US3 o Basement Jaxx.

La banda comenzó a trabajar con instrumentales de base funk, al estilo de James Brown, cobrando notoriedad en una escena en la que predominaban otros estilos. En medio del auge del rap y de la vorágine del acid house, la apuesta de The Brand New Heavies de dar un nuevo color al funk y el soul -lejos de áun del revival que asomaría una década después- tuvo su premio al incorporar la voz de Jay Ella Ruth para construir el single Got to Give, que les abriría las puertas para la grabación del primer álbum, con Acid Jazz, y que tendría como vocalista invitada a N'Dea Davenport. La característica voz de Davenport acompañaría a la banda hasta la publicación de Brother Sister (1994), tercera referencia de estudio. La cantante emprendió una carrera en solitario, y en su lugar, el grupo reclamó los servicios de Siedah Garrett, que aportaría su voz al disco siguiente, Shelter (1997).

Los caminos de Davenport y The Brand New Heavies volverían a cruzarse años más tarde, con la inclusión de algún tema inédito en las ediciones de grandes éxitos en las que se prodigaron los británicos, y con motivo de la aparición del álbum Get Used to (2006). Tras directos y ejercicios instrumentales, The Brand New Heavies recuperaron el pulso rítmico de sus primeros trabajos con Forward (2013), donde la nueva vocalista Dawn Joseph compartía protagonismo con Davenport y otras cantantes que dejaron su sello en la historia del grupo, caso de Siedah Garrett y Sy Smith.

Dawn Joseph se ha mantenido en el proyecto desde entonces, y es voz de pleno derecho desde la grabación de Sweet Freaks (2014), último trabajo publicado por The Brand New Heavies, y que previsiblemente ocupará buena parte del repertorio del concierto que ofrezca el grupo en el festival Womad en la capital grancanaria. Junto a clásicos como Never Stop, Stay This Way, Dream Come True, Put the Fuck Back in It, Sunlight, Do you remember, Bonafied Funk, Stay This Way, People Get Ready o Get to Used It, cabe esperar las canciones más gordas de este disco, donde según la crítica especializada, la banda hace aflorar un músculo más funk que acid jazz, a rebufo de formaciones como Kool & Gang o Chic. Entre los temas de cosecha reciente e incluídos en éste Sweet Freaks, destacan Get On, Bring the Rain Sweet Freeek, o la lectura que hacen de Sledgehammer, de Peter Gabriel, fundador de Womad y del sello Real World.

Cierre festivo

De acuerdo a la distribución de los artistas y horarios para cubrir el formato de tres días que ofrece Womad en su 18º en la capital grancanaria, The Brand New Heavies pone el toque fiestero a la segunda jornada de Womad, que cuenta con un cartel en el que convergen artistas de Jamaica, Estados Unidos, Cuba, Marruecos, Cabo Verde, Reino Unido, Níger y, España.

La actuación de los británicos será el punto y final a los conciertos del sábado 11 de noviembre, en el que la música en directo comienza desde las 18.00 horas, con la propuesta de los canarios Profecía Crew, en el escenario principal. Los sonidos jamaiquinos presiden una hoja de ruta que conduce entre escenarios a Kuarembó y la marroquí Hindi Zahra, que estará en el principal, a las 20.00 horas. Las actuaciones de Niño de Elche ( 21.00 h.), Bombino, (22.00 h.) y La Dame Blanche ( 23.00 h.), completan esta segunda jornada.

El festival se inaugura el viernes 10 con una formación de raiz grancanaria, Papaya (18.00 h.), y una secuencia que conduce a 101 Brass Band(19.00 h.), Tu Otra Bonita (20.00 h), Miroca Paris (21.00 h), Orkesta Mendoza (22.00 h), Beating Heart (23.00 h.), y Horace Andy, el veterano jamaicano que actúa en el escenario principal a medianoche.