Un actor de pico y pala

En sólo ocho días Mingo Ruano se mete en el papel de cinco de los personajes más interesantes -y deseados- de la cartelera de Gran Canaria. El actor habla de su visión del trabajo, reconoce que es un tipo meticuloso a la hora de preparar sus papeles y reclama más apoyo a las artes escénicas de Canarias, así como una mayor coordinación por parte de las autoridades. Ruano, sincero, reconoce que este buen momento profesional lo tiene "efervescente".

Si el actor grancanario Mingo Ruano no existiese, habría que haberlo inventado al menos entre el pasado 26 de octubre y el próximo sábado 4 de noviembre, ocho días en los cuales el actor, natural de Las Palmas de Gran Canaria, participa en cinco de los éxitos teatrales del momento en las Islas: El Cielo Según San Juan, Última Trasmisión, Noche de Ánimas 2017: Romeo y Julieta o el infotunio del amor, Don Juan Tenorio y La Ratonera.

Del Cicca al Guiniguada, de allí a la plaza de Santa Ana para acabar este fin de semana de locura en el Teatro Pérez Galdós como uno de los personajes ideados por Agatha Christie en el éxito teatral La Ratonera. "Pues me siento más enamorado que nunca de mi profesión, de lo que hago y de lo que me hace sentir", asegura Ruano en este buen momento de profesión.

"Me siento en plena efervescencia de la juventud...", bromea este meticuloso actor de 38 años que dice preparar sus papeles "como si fuera un forense: desgranando cada una de sus partes y así poder entender a quién debo dar vida".

"Los personajes ya tienen una vida propia, están escritos", dice. "Uno debe buscar toda esa información que le hace único. Conocerlo bien para ser el personaje, no hacer de él. Quién es", prosigue Ruano, "sus emociones, su situación, su comportamiento, sus motivaciones, sus conflictos, sus relaciones con otros personajes, con el mundo, con la vida... Cómo se mueve. Es un proceso muy entretenido, un juego apasionante. Es como una intensa e íntima relación. Por eso los actores somos tan apasionados, curiosos y observadores. Somos artesanos y psicólogos a la vez", asegura.

Reconoce el actor del Don Juan Tenorio que esta noche ocupa la Plaza de Santa Ana que su pasión por la actuación no le viene de familia. "Son cantantes y amantes de la música y la fiesta, pero por ahora soy el único actor de la familia aunque las próximas generaciones ya vienen apuntado inquietudes interpretativas. Y es que tenemos mucho temperamento artístico..."

Licenciado en Arte Dramático en la E.A.C., Ruano complementa su formación artística en Madrid, Londres y Nueva York (R.E.S.A.D, Fundación Shakespeare España, Scaena Carmen Roche, Karen Taft, Pinneaple, Broadway Dance Center...).

"Como un niño en la noche de Reyes", insiste Mingo Ruano cuando se le pregunta por el buen momento profesional que vive. "Me emociono con cada proyecto, con nuevos retos que me permiten mantenerme en esta carrera de fondo que es la interpretación, rodeado de grandes profesionales y compañeros de los que compartes y aprendes, tanto en escenario como en backstage, como de todo el público que se suma a seguir mis proyectos. Me siento un afortunado".

Cuando habla de compañeros de profesión se refiere a algunos de los profesionales más reconocidos de Canarias, con quienes comparte escenario estos días: Antonia San Juan, Lili Quintana, Yanely Hernández, Mari Carmen Sánchez, Naira Gómez, José Luis de Madariaga, Maykol Hernández, María de Vigo, Rosa Escrig o Cristina Ramos.

Y si al listado de compañeros de elenco con los cuales trabaja se le añade que sólo con la obra La Ratonera Ruano y el resto de intérpretes han logrado meter en los teatros de Canarias a más de 10.000 espectadores se entiende más claro porque la profesión recurre a Mingo Ruano como protagonista de sus montajes.

"A simple vista así aparece", explica sobre la impresión que puede generar su participación en tantos espectáculos teatrales o musicales y la falsa idea de que existe un volumen enorme de trabajo.

"Desgraciadamente se produce menos de lo que se debería, y más con el talento que existe en Canarias. Aunque por otro lado, no se ha dejado de producir en el sector. Con más o menos recursos, siempre hay nuevas propuestas que representan la fuerza y el peso que tienen las artes escénicas. Cada vez son más los espectadores. Yo personalmente llevo años con continuidad en la cartelera teatral y con proyectos de éxito de taquilla. Y eso es gracias a que las productoras privadas no dejan de arriesgar pese a la falta de ayudas y obstáculos del sistema".

Una carrera de pico y pala

"La iniciativa personal para regenerarse y no parar de crear es también importante, así como de la capacidad de trabajo y esfuerzo", menciona Mingo Ruano sobre la importancia que mantenerse en activo tiene en esta profesión. "Siempre digo que esto es una carrera de pico y pala, no hay ninguna varita mágica que te dé la clarividencia de 'llego lo hago y me voy', esta profesión se trabaja más de lo que se cree. Son muchas horas de ensayos, de estudio, de trabajo de producción, el hecho teatral es la exposición de todo ese proceso, pero no el final", añade el actor de Última Conexión.

"Siempre hay que seguir manteniendo tu ritmo de trabajo, y si no hay ofertas en el mercado laboral, me las genero y presento algo alternativo, o estudio, o entreno, pero esperar a que suene la flauta, no es la manera está claro·", añade.