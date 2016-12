"Además de la sustituta de Brock, espero fichar otra base"

Pepe Carrión, entrenador del Spar Gran Canaria, pretende reforzar su conjunto con una jugadora que sustituya a la pívot estadounidense Camille Breana Brock -que se desvincula del equipo tras cumplir su contrato- y con otra base, de cara a lograr el objetivo de la permanencia.

En sus declaraciones, el técnico sevillano, que sustituyó a Enrique Mederos después de que el conjunto sufriese siete derrotas consecutivas, señala que, lejos de arrepentirse de coger las riendas del colista de la Liga Femenina, está muy satisfecho de colaborar con un club como el Spar Gran Canaria, que potencia la cantera, así como de seguir vinculado al baloncesto, deporte que le "apasiona".

"El equipo tiene sus carencias, ya que la mitad de las jugadoras son juniors y eso se nota a la hora de las rotaciones, porque las chiquillas aún no están preparadas para dar el salto a categoría profesional. El trabajo por parte de todos es intenso, pero la plantilla es la que tenemos, con chicas jóvenes que necesitan tiempo para mejorar", asegura el sevillano.

"Está claro que en la segunda vuelta no podemos ganar solamente dos partidos, como ocurrió en la primera. Además, tenemos el hándicap de que hay que buscar una sustituta para Brock, ya que no hemos podido renovarla por motivos económicos", afirma Carrión.

Una sustituta y una base

El técnico dice que Brock ha sido profesional hasta el último momento y que se resentirán con su baja, porque es "difícil" encontrar jugadoras en la posición de cuatro, por las que además se suele pedir mucho dinero.

"Debemos incorporar con urgencia a la sustituta de Brock, para que se adapte a nuestra filosofía, y también me encantaría tener una base, porque Harris es escolta y por necesidad juega de base, e Iris Mbulito y Ainhoa Lacorzana tienen 17 y 16 años y mucha responsabilidad ante sí. Además, es injusto culpar a las jóvenes de las derrotas", comenta.

En el inicio de la segunda vuelta, el Spar Gran Canaria se enfrentará a dos rivales directos en la lucha por la salvación (Quesos El Pastor, fuera, y CREF ¡Hola!, en la Isla), y Carrión considera que en enero cambiará mucho el panorama de la competición "para bien o para mal".

"Sería una decepción que no lográsemos la permanencia, pero no por mí, que ya llevo muchos años en esto. Me entristecería que un proyecto como éste no haya podido sacarse adelante, aunque todos estamos con la ilusión y las ganas de conseguir nuestro objetivo", indica el técnico andaluz del conjunto amarillo.

"Mi continuidad en el club no está vinculada a que logremos la permanencia. Yo me limito a hacer mi trabajo lo más honestamente posible, con la intención de que ganemos todos los partidos que podamos", aclara Carrión en última instancia.