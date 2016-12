Correr y ayudar, dos pasiones unidas

Ayudar a los demás. Ésa es la filosofía de vida que ha acompañado desde su más tierna infancia a José Antonio Bolaños, coordinador jefe del GIORS, y que es la que, asimismo, le ha llevado a inscribirse, un año más, en la carrera solidaria del Hospital Perpetuo Socorro San Silvestre. Dos pasiones unidas.

José Antonio Bolaños (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) ha sido siempre un amante de todo tipo de carreras de atletismo, "en especial las de campo a través o carreras de montaña, como se denominan hoy día", según señala, si bien todo se encamina en su vida a ayudar a los demás. De ahí su profesión: rescatador.

Por ello, todo tipo de carreras solidarias en las que su profesión le permite participar, cuentan con su aportación y, por ello también, la Hospital Perpetuo Socorro San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria no podía ser menos y en esta nueva edición del próximo día 31 del presente diciembre, último día del año, estará presente. Es la decimoquinta edición de esta popular y solidaria carrera y Bolaños la volverá a disputar.

"Sólo he faltado a dos. Concretamente a la tercera y la séptima, y fue por motivos laborales. De resto he estado en todas. Y la de este año será la segunda edición en la que participaré junto a mi hija Dara, de apenas tres añitos. A ratos la llevaré a hombros, a ratos iremos caminando, y a ratos correremos. Pero lo importante es que nos divertiremos junto a otro buen número de personas".

José Antonio Bolaños, que se encuentra en excedencia de su puesto como coordinador jefe de rescatadores en los helicópteros del GIE (Grupo de Intervención de Emergencias) del Gobierno de Canarias, se desempeña ahora mismo como conductor técnico de la Ambulancia UVI del aeropuerto de Gran Canaria y, además, como coordinador jefe del GIORS (Grupo de Intervención Operativo de Rescate y Salvamento). Un grupo que surgió hace poco más de veinticinco años con ocasión de la búsqueda y rescate, en la zona de Amurga, en el Sureste grancanario, de Aday Tanausú, "un niño que se perdió en una cacería y que, desgraciadamente, encontramos fallecido tras ocho días de búsqueda", indica.

"Tras comprobar que era una necesidad, nos decidimos a crear este grupo, que es un punto de apoyo y colaboración para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", señala Bolaños.

Excampeón militar

El gusanillo por las carreras, por el atletismo, le llegó a José Antonio cuando realizaba el servicio militar, en las Fuerzas Especiales del Ejército de Tierra. "Fui campeón de España de Pentatlón Militar y de ahí partió mi gusanillo, aunque me tuve que retirar pronto por motivo de las graves lesiones que padecí. Doble rotura de menisco y un par de operaciones. Pero aunque no compito a nivel profesional, sí que me sigue gustando participar en carreras de montaña y, sobre todo, en carreras solidarias, que me encantan".

Es una de sus pasiones. Pero su gran pasión es su profesión. "A ella llegué motivado por ver siempre a un vecino que hacía el servicio militar en Cruz Roja. Me escapaba del colegio para irme al punto de socorro ubicado en la playa de Las Canteras frente a la clínica San José, donde él estaba, para ver cómo trabajaban, cómo ayudaban a las personas que lo necesitaran. Eso de ayudar a la gente me llamaba mucho la atención y me decidí a ser igual que mi vecino. Tal es así que en la zona de La Puntilla, en La Isleta, siempre me he tirado al agua para ayudar en los rescates".

Encuentro familiar

De vueltas a esa carrera del próximo día de fin de año, hay que señalar que José Antonio Bolaños se siente muy atraído y le emociona participar en la misma.

"Más que una carrera, yo la considero un encuentro familiar y de amigos. Es una manera diferente de partir el año. En la mayoría de los participantes no hay espíritu de competición, pues vamos a divertirnos y a colaborar con una causa solidaria, en favor de los demás", señala Bolaños.

"La San Silvestre sirve de punto de encuentro con antiguos compañeros y amigos de la infancia, y eso siempre supone algo emotivo. Ves todo tipo de personas participando y ves que entre ellos hay quienes tienen mucho valor y espíritu de superación. Les ayudas y te ayudan. Impresiona todo eso y es muy gratificante la confraternización que hay todo el recorrido", sentencia.