Una ´diablilla´ en Las Palmas

Llegó de su Buenos Aires natal con apenas cinco años a la capital grancanaria y desde que comenzó sus estudios en el colegio Iberia el atletismo llamó su atención. Por eso, la carrera deportiva de Andrea Mereles ha estado salpicada desde siempre por esa irremediable afición a correr. Antes no podía hacerlo en una prueba como la San Silvestre, pero ahora sí.

Andrea Mereles López (Buenos Aires, Argentina, 1996), es una joven estudiante de tercero de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad Complutense de Madrid -"los dos primeros cursos los hice en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria", se apresura a señalar antes de añadir: "pero quería probar algo nuevo, conocer la aventura de estudiar fuera, lejos de casa, y por eso me fui a Madrid"-, cuyas metas se centran ahora no sólo en finalizar su carrera universitaria, sino en lanzar su otra carrera, la deportiva, hacia otros horizontes. En concreto, hacia el triatlón, que es lo que ahora le llama la atención.

Llegó Andrea a Gran Canaria con apenas cinco años, a punto de cumplir los seis, y ya es una grancanaria más. Aquí ha desarrollado toda su vida. "En ese momento mi madre, Ethel, dijo que había que buscar un mejor futuro y por ello nos mudamos a Gran Canaria", señala esta joven entusiasta del atletismo, que ha sido campeona de Canarias en 400 metros vallas y en pruebas combinadas.

Ahora, después de muchos años, "vuelvo a participar en la San Silvestre. Lo hice ya en una ocasión, pero entonces mis entrenadores me prohibieron, entre comillas, disputar este tipo de carreras populares, porque estaban en contraposición con mis entrenamientos para las vallas y las pruebas combinadas, si bien éstas las dejé de hacer porque era muy sacrificado. Ellos no lo creían prudente y por eso dejé de correrlas", señala la joven atleta.

Durante su etapa en el atletismo de pista, Andrea ha pertenecido al CEAT Tenerife. De hecho aún tiene ficha con el cuadro tinerfeño, si bien ahora "las vallas han quedado atrás y me he decantado por las pruebas de medio fondo. Tengo intenciones de ir al Campeonato de España de 3.000 o 5.000 metros".

Por ello, Andrea se ha decidido a integrarse en el equipo del Diablillos, de la localidad madrileña de Rivas, donde entrena para competir en triatlón. "Es una especialidad que me empieza a gustar mucho. La prueba de natación es la que más me cuesta, pero la de carrera y la de bici se me dan bien y me encantan. Por eso ahora sí que puedo apuntarme a pruebas como ésta de más larga distancia", indica.

Firmar un buen tiempo

Será, como queda dicho con anterioridad, la segunda ocasión en la que la joven canario-argentina participe en la Hospital Perpetuo Socorro San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria. "La primera vez fue hace ya unos años y nos apuntamos todos los del equipo para divertirnos y pasar un buen rato compitiendo", apunta Andrea, que, sin embargo, tiene muy claro que en esta decimoquinta edición de la prueba su objetivo es otro bien distinto. "Ahora también voy a pasarlo bien, pero tengo como objetivo probarme y comprobar si soy capaz de hacer un buen tiempo en largas distancias. Espero lograr un tiempo inferior a los veintisiete minuntos, es decir, correr a 4,30 el kilómetro, con lo que si lo logro me quedaré más que satisfecha".

Ya el pasado verano cumplió parte de ese objetivo de probarse en pruebas largas cuando alcanzó la tercera posición final en la Spar Summer Run. "Me gustó muchísimo la prueba, sobre todo correr junto a la playa, aunque el viento hizo que la carrera para mi fuera un poco dura", indica.

Estos objetivos tienen un fondo en el inmediato futuro de los sueños y la vida deportiva de Andrea. "Mis sueños están centrados, principalmente, en acabar mi carrera universitaria y en encontrar un trabajo que me permita tener disponibilidad para continuar mi carrera deportiva, porque el atletismo, desde que lo descubrí cuando veía entrenar en el colegio Iberia, donde estudié, a otros atletas, ha sido mi pasión. Trabajar y competir llenarían mi vida. Poder participar con mi club, donde esté, en los campeonatos nacionales. Con estar presente en ellos me conformo, porque lograr medallas es muy difícil, aunque no renuncio a ellas y, si llegan, bienvenidas sean".

Volviendo a la San Silvestre, que quiere que sea su lanzadera, Andrea señala entre risas que "intenté convencer a Mami, Ethel, para que participara, pero no pude, porque a ella le gusta más salir en bici y pasear".

"Pero igual la convenzo para el año que viene", señala rápido y riendo esta canario-argentina que, para finalizar, se declara seguidora de River, "pero aunque no sé mucho de fútbol, sobre todo para jugarlo, yo soy del Barcelona y, por supuestísimo, de Leo Messi".