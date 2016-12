Un plan para llenar el Arena

Ir a ver jugar al Herbalife en el Gran Canaria Arena se ha convertido en una tarea difícil. Tanto que encontrar entradas disponibles para acudir a ciertos partidos es casi imposible. Algo que resulta paradójico en un pabellón que puede albergar hasta 10.000 espectadores, más aún cuando las gradas de la cancha, casi siempre, presentan muchos asientos vacíos. Hay gente que quiere ir al Gran Canaria Arena, pero no encuentra butaca.

Durante el pasado verano, el CB Gran Canaria consiguió fidelizar a 9.043 abonados y cubrir con esa masa de aficionados el 92% del aforo del recinto de Siete Palmas. Sin embargo, no todos están acudiendo con regularidad a ver al conjunto claretiano. Una situación que provoca que muchas zonas queden descubiertas de público. Mientras, en las taquillas, sí hay aficionados que quieren sentarse en el Arena.

Por ese motivo, el Herbalife Gran Canaria ha trazado un plan para ponerle solución a este problema. Y es que la entidad de La Vega de San José consultará a sus abonados si acudirán o no a ver ciertos partidos de manera semanal, con el objetivo de liberar los asientos que no vayan a ser ocupados y ofrecerlos así al público general. El club compensará económicamente a los abonados que dejen su asiento libre. Una maniobra con la que el Granca busca llenar su pabellón. Esta semana, frente al Baskonia y el Joventut, las taquillas del club han tenido que colgar el cartel de 'No hay billetes'. Sin embargo, frente al cuadro alavés, solo acudieron 7.082 espectadores.

No son de empresa

Fuentes de la entidad clarietana niegan que la mayoría de estos asientos que no se están ocupando correspondan a abonos de empresa, comprados por diversas compañías al comienzo de la temporada para el disfrute de sus trabajadores u otros compromisos. El pasado verano, el Gran Canaria cerró un final de campaña de abonados histórica con un incremento del 4,7% con respecto al dato del anterior curso (406 abonados más).