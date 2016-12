El danés Thomas Björn jugó en el campo de Bandama en 1995

El golfista danés Thomas Björn (18/2/1971) recientemente nombrado capitán del equipo de Europa para la Ryder Cup 1918, llegó a jugar en una ocasión en el campo del Real Club de Golf de Las Palmas, en Bandama.

Coincidió además su actuación con una fecha histórica para este deporte en nuestras islas, toda vez que el triunfo final fue para el golfista grancanario Pedro Linhart (30/12/1960), que en una memorable actuación hizo valer su excepcional juego corto para anotarse una brillante victoria mediante un registro de 275 golpes.

En cuanto a Björn se refiere, el danés -con licencia de profesional desde dos años antes- cerró su presencial abrileña en el recorrido bandamiano con cuatro tarjetas de 71 (par), 67 (-4), 70 (-1) y 72 (+1), lo que le valió para situarse en el puesto quince de la clasificación general.

A partir de ahí, Björn inició el que sería un largo recorrido de actuaciones, primero en los Challenge Tour ya citado, posteriormente en el Tour Europeo de la PGA y ya más tarde con varias participaciones como jugador en la Ryder Cup.

Dentro de ese periplo, el danés logró 15 victorias en el European Tour y tres en los torneos Challenge. Al mismo tiempo Thomas Björn intervino en varias ocasiones en el Open Británico (9), en el Open Usa (10), en el PGA (14) y en el Master (7). Lo que se tradujo en una brillante carrera que le permitió entrar en varias ocasiones en el equipo europeo de la Ryder.

A partir de ahora, Thomas Björn afronta el reto de capitanear al equipo europeo de la copa Ryder. Él mismo es consciente según declaró fechas atrás a la prensa británica "que hay varias cosas que cambiar. No se me esconde que algunos hombres no estarán en la próxima edición, pero cierto es que han aparecido nuevos valores en países como España, Bélgica, Alemania y Dinamarca".

"Tengo claro", añadió, "que los golfistas norteamericanos son muy fuertes. También lo fueron en épocas pretéritas. Y les ganamos".