Casimiro: "Lo mejor es que vamos a la Copa por méritos"

Feliz, cauto y con ambición. Así se mostró Luis Casimiro, técnico amarillo, tras la victoria de su equipo en Bilbao que sella el pase de los grancanarios a la Copa del Rey 2017. "Lo mejor es que entramos por méritos propios, por nuestras victorias y no por basket average. Podemos irnos a la última semana de descanso con tranquilidad. Pero queda mucho tiempo para la Copa y no sé cómo vamos a llegar. Tenemos que tener la máxima ambición como siempre. Unas veces conseguimos los objetivos y otras veces no llegamos, pero siempre desde el máximo esfuerzo y la máxima ambición", concretó el dueño del banquillo amarillo.

Por otro lado, Casimiro destacó el nivel defensivo de su equipo en la segunda parte. "Lo que más contento me deja y de lo que más satisfecho estoy es de la defensa. Hemos dejado a Bilbao en 8 puntos y luego en 16. Además, hemos seguido produciendo. En el tercer cuarto ha sido más de correr, de precipitación, menos control pero hemos salido favorecidos. La clave ha sido la defensa y, posteriormente, el control del rebote", argumentó.

Casimiro también se congratuló por el "control" que mantuvieron los suyos en cada embestida del rival. "Cada vez que veo que teníamos una diferencia y que al final nos meten un tiro de tres, pues no estaba tranquilo. Pero el equipo ha dado muestras de bastante control, sobre todo en el segundo tiempo cuando desde la defensa hemos crecido mucho", añadió.

Pero el técnico amarillo pide a los suyos concentración "porque en 48 horas estamos en Fuenlabrada jugando la Eurocup".