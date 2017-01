Gesto de Piqué a Tebas por el arbitraje

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, abandonó el césped del Estadio de La Cerámica en Villarreal realizando un gesto hacia el palco señalándose un ojo y dando a entender "lo has visto". Según muestran las cámaras del canal #0, que hoy ampliará las imágenes en el programa El día después, el zaguero internacional, con la mirada fija a la zona de autoridades camino de los vestuarios, se refirió así al arbitraje, en especial demandando como penalti una mano de Bruno Soriano en el área local. Todo parece indicar que el destinatario de la queja del central era el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, quien veía en directo el choque. El jugador, al ser cuestionado sobre el tema dijo que la persona a la que iba dirigido el gesto "ya sabe quién es" y no quiso dar su nombre. En otro orden de cosas, Luis Enrique, entrenador del Barça, no se mostró molesto por la actuación de sus hombres a pesar del empate: ""Creo que merecimos la victoria, que jugamos un buen partido. Por ello, no tengo que hacer ningún reproche a mis jugadores; creo que merecíamos ganar este partido".