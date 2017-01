Cristiano Ronaldo gana el premio The Best 2016 de la FIFA

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, ha sido galardonado este lunes con el Premio 'The Best' como mejor jugador del mundo en 2016, galardón que añade al Balón de Oro que le entregó en diciembre la publicación 'France Football'.

En una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Cristiano Ronaldo, que posee cuatro Balones de Oro, encontró un nuevo reconocimiento por el que él mismo consideró mejor año de su carrera.

El jugador de Madeira coronó 2016 con la consecución con el Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa -no jugó en Trondheim ante el Sevilla por lesión- y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia la Eurocopa en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.

Cristiano Ronaldo, que recibió el premio de manos del presidente de la FIFA, el suizo Gianni Infantino, no dudo en afirmar que 2016 ha sido un año "increíble", que no olvidará nunca.

"Es increíble. Este premio es la primera vez que lo recibo... ¿qué puedo decir? Deseo dar las gracias en primer lugar a mis compañeros de equipo, del Real Madrid, al entrenador también, y a todo los de la selección (portuguesa). Gracias. Y a mi familia", dijo Ronaldo, tras recoger el galardón.

El delantero portugués, asimismo, apuntó: "2016 ha sido el mejor año en mi carrera, sin duda ninguna. Fue un año magnifico a nivel personal y deportivo, he conseguido todo lo que se podía conseguir. Nunca olvidaré 2016".

Ronaldo, que también dio las gracias a todos los que le han votado para este galardón, se despidió señalando: "No tengo más que decir. Creo que el premio habla por si mismo. Estoy muy feliz. Gracias a todos".

Ranieri, mejor entrenador



Por su parte, el técnico italiano Claudio Ranieri (Leicester) ha obtenido este lunes el premio The Best al Mejor Entrenador del Mundo.

Al galardón, que fue anunciado y entregado por el astro argentino Diego Armando Maradona, también optaban los técnicos francés Zinedine Zidane (Real Madrid) y el seleccionador portugués Fernando Santos.

Ranieri (Roma, 20 de octubre de 1951), un veterano de los banquillos en diversas ligas, guió al modesto Leicester al primer título de la Premier League por delante de los grandes del fútbol inglés.

El entrenador italiano tampoco había ganado ninguna liga de primera división en sus cerca de 30 años de carrera en los banquillos.

Once ideal



Por otro lado cinco jugadores del Real Madrid y cuatro del Barcelona, junto al brasileños Dani Alvés (Juventus Turín) y el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich), figuran en el Once Ideal de 2016 de la FIFA FIFPro (Sindicato de Futbolistas Profesionales), según se ha anunciado este lunes en la gala "The Best".

Los cinco jugadores madridistas son los defensas Sergio Ramos y el brasileño Marcelo, los centrocampistas croata Luka Modric y alemán Toni Kroos, y el delantero portugués Cristiano Ronaldo.

Los integrantes de Barcelona seleccionados para el Once Ideal son el defensa Gerard Piqué, el centrocampista Andrés Iniesta, y los delanteros uruguayo Luis Suárez y argentino Leo Messi.

Completan la lista de elegidos, y únicos que no están actualmente en el campeonato nacional liguero español, el meta Neur y el defensa Alves, quien militó en el Barcelona hasta junio de 2016, cuando fichó por el Juventus Turín.

El once ideal 2016 está formado por: Neuer; Dani Alves, Gerard Piqué, Sergio Ramos, Marcelo; Modric, Iniesta, Kroos; Messi, Luis Suárez, Cristiano Ronaldo.

En relación al Once Ideal de 2015, repiten Neur, Alves, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Iniesta, Messi y Cristiano Ronaldo.