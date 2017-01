Sorprender al Palma Futsal, objetivo que se marca hoy el Gran Canaria

El Gran Canaria rinde visita hoy, a partir de las 20.00 horas, a uno de los pesos pesados de la Primera División de fútbol sala, el Palma Futsal. El equipo mallorquín, que ocupó el liderato durante gran parte del inicio del campeonato y que ahora figura cuarto tras el Barcelona, Movistar Inter y ElPozo Murcia, será el último rival del conjunto grancanario en la primera vuelta del torneo liguero.

Tras la importante victoria del pasado sábado frente al Levante, los amarillos buscan dar la sorpresa con la tranquilidad que dan los ocho puntos que los separan del descenso cuando resta una jornada para llegar al ecuador de la competición.

Suso Méndez, entrenador del Gran Canaria, valora de forma "muy positiva" la posición de su escuadra. "No debemos olvidar que somos un recién ascendido, pero el equipo no se está arrugando. Estos jugadores salen a luchar cada partido independientemente del rival, y han conseguido que estemos en una situación cómoda, que no definitiva, para encarar la segunda parte de la Liga. Debemos seguir trabajando en esta dirección".