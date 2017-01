Garbiñe Muguruza y Carla Suárez, debut con victoria en Melbourne

Las tenistas españolas Garbiñe Muguruza y Carla Suárez superaron este lunes sus estrenos en el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, con algunos problemas para la hispano-venezolana, que se resintió de sus problemas en el aductor.

Muguruza se tuvo que retirar de las semifinales del torneo de Brisbane (Australia) de principios de este mes por culpa de unas molestias en el aductor derecho, que volvieron a aparecer en su partido ante la neozelandesa Marina Erakovic, a la que logró derrotar por 7-5, 6-4.

Ante la misma rival en su debut en Melbourne Park que hace dos años, la de Caracas no terminó de encontrar su mejor tenis, lastrado un tanto en su físico, pero acertó a templar sus nervios cuando la oceánica estaba cerca de alargar el partido a una tercera manga.

Las cosas no fueron sencillas para Muguruza desde el primer set, principalmente porque no aprovechó un 'break' en el séptimo juego que le puso por delante. Erakovic rompió a continuación y posteriormente desperdició una bola de set con 5-4, pero la séptima favorita salvó ese juego y luego consiguió una rotura que esta vez no desperdició para hacerse con el primer parcial (7/5).

Sin embargo, la hispano-venezolana tuvo que pedir la asistencia médica para abandonar la pista y volver con un vendaje en su muslo derecho. La neozelandesa, 110 del mundo, apretó entonces y dominó a su rival, logrando un 'break' y colocándose con un más que amenazante 4-1.

En ese momento, Muguruza mantuvo la calma y dejó de cometer errores no forzados para imponer su mayor calidad. La oceánica gozó de un 15-40 y de otra bola de rotura más para colocarse 5-1, pero no aprovechó sus opciones y la número siete del mundo la endosó cinco juegos seguidos para sellar su pase a la segunda ronda donde se medirá con la estadounidense Samantha Crawford.

"Fue duro porque de repente estás jugando y empiezas a sentir dolores en tu cuerpo y obviamente te pones nerviosa. La verdad es que me he asustado un poco. Traté de calmarme y pelear por el partido hasta ganar. Una victoria es una victoria", aseguró Muguruza a pie de pista nada más terminar el partido donde recordó que siempre le ha sido "duro" medirse a Erakovic.



Suárez debuta en 2017 con victoria



Por su parte, menos problemas tuvo su compatriota Carla Suárez para firmar un óptimo debut en el Abierto de Australia, su primer torneo del año, al imponerse por un doble 6-2 a la checa Jana Cepelova y sin resentirse de sus problemas en el hombro.

La canaria no había podido todavía ni siquiera estrenarse en la temporada por culpa de estas molestias que la mermaban sobre todo a la hora del saque y que habían puesto en duda su presencia en el primer 'grande', pero jugó un partido sólido para meterse en la segunda ronda.

De todos modos, Suárez, décima favorita en Melbourne, no encontró su mejor tenis, cometiendo demasiados errores no forzados (30), sobre todo en la segunda manga, pero su rival tampoco estuvo demasiado fina y dio más concesiones con su servicio.

La jugadora española comenzó muy firme y se puso con un contundente 5-0 de inicio que le permitió hacerse con el primer set sin demasiados problemas. En el segundo, Cepelova amagó con reaccionar y equilibró el partido, pero con 2-2 perdió los últimos cuatro juegos para dejar vía libre a la grancanaria hacia una segunda ronda donde le espera la rumana Sorana Cirstea.