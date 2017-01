´Chocolatito´ hará el Europeo a final de marzo o abril

"Estoy realmente mal. Moralmente hundido, porque me encontraba muy ilusionado y bien preparado para afrontar el combate", señalaba hace poco más de una semana a este diario Jerobe Chocolatito Santana, cuando daba cuenta de la imposibilidad de enfrentarse el pasado sábado día 21 del presente mes de enero al galo Marvin Petit, en París, con el título de los ligeros de la Unión Europea en juego -tras el abandono del aspirante Luke Campbell-, debido a una lesión que se produjo mientras entrenaba junto a Carlos Formento unos día antes.

Jerobe Santana se lesionó, según le confirmaron los médicos que le atendieron en Urgencias del centro de salud al que se desplazó tras el entrenamiento, por una tendinitis aguda en los metacarpianos de su mano derecha.

Tal era el pesar por la lesión y por tener que renunciar al combate frente a Petit, que el púgil grancanario sólo pensaba en la posibilidad de que "me mantengan como aspirante y no me quiten esta oportunidad. La esperaba desde hace mucho tiempo y ahora que la tengo al alcance de la mano espero que no se desvanezca, porque si sucede, volvería a desaparecer de las listas de la EBU, con lo que me ha costado llegar hasta ahí", según señalaba en su momento el púgil del Team Formento.

Ahora, pasada poco más de una semana, la EBU le ha confirmado a Jerobe Chocolatito Santana que posiblemente en la última semana de marzo o en la primera de abril hará la disputa del campeonato frente a Marvin Petit, en París, como estaba previsto, "lo cual me llena de alegría, porque se ve que en la EBU me tienen en cuenta", señalaba Jerobe Santana a este diario.

"La mano está mucho mejor y creo que esta semana comenzaré a golpear, aunque muy flojo, para seguir avanzando. Estoy con los ánimos a tope, porque no me quitaron de aspirante", añadía.

Por otra parte, señalar que, en Las Vegas, Leo Santa Cruz destronó a Carl Frampton -con el que Chocolatito Santana hizo de sparring en Belfast- como campeón mundial WBA del peso pluma, en decisión unánime de los jueces.