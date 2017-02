Europa pasa por el CID

Siempre es especial representar a España a nivel europeo, pero este año para el BSR Gran Canaria lo es un poquito más. El grupo C de la Euroliga 1 se disputa este viernes y sábado en el Centro Insular de Deportes. Un plus añadido en una competición que históricamente se le ha dado bien. Con esta motivación extra, los amarillos buscan dar la sorpresa en el Grupo C y hacerse con una plaza, a pesar de partir como la cenicienta.

Los sueños y las ilusiones son el aliento de niños y mayores, y normalmente es en el deporte donde se acaban conjugando a la perfección. A través del baloncesto en silla de ruedas es donde los pequeños y no tan pequeños que sufren alguna discapacidad física compiten al máximo. Es así como nació el BSR ACE Gran Canaria, un elemento de integración social que ha llegado a competir al máximo nivel español y europeo. Es ahora cuando hasta la Isla Europea del Deporte se trasladan los componentes del Grupo C de la Euroliga 1 para disputar la fase previa. Este grupo está conformado por el conjunto francés Heyres Handi, el Halochem Tel Aviv de Israel y los italianos del DECO Gulianova y Unipol Cantú. De estos cinco equipos uno caerá eliminado. El BSR Gran Canaria está situado en la zona media de la clasificación de la liga española y ahora llega a la competición europea cargado de ilusión. Su entrenador, Carlos Olivares, señala: "Podríamos decir que somos la cenicienta del grupo, pero tenemos mucha ilusión. Es un grupo complicado, con dos equipos italianos que son muy fuertes, al igual que los franceses y el equipo israelí. Pero aún así esperamos estar entre los cuatro equipos clasificados". El conjunto está en fase de acoplamiento: "Estamos subiendo a gente de la base y esto conlleva un periodo de adaptación. Aun así hemos realizado dos fichajes muy buenos, el pívot coreano Sang Yeol y el base Najib, que complementan muy bien lo que ya hay en el equipo", detalla. Más allá de los resultados, el técnico busca "crear un estilo propio, que identifique el baloncesto canario". "Estamos buscando un sistema propio, más allá de los resultados, que se basa en generar una presión muy alta. Podemos ganar o perder, pero lo más importante es tener compañerismo, coraje y actitud. Si tenemos eso no les puedo reprochar nada. Aún así estoy convencido de que vamos a dar la cara y plantar batalla ante todos los equipos", añade. En los últimos entrenamientos se busca ajustar las piezas: "Estoy contento con los entrenamientos que estamos realizando. Los hemos variado un poco con el objetivo de adaptarnos a las características de nuestros rivales". Ahora se busca enganchar a la afición y que disfrute del baloncesto en silla de ruedas a lo largo de dos intensos días. Lo que falta es potenciar la cantera, aunque "es difícil, puesto que con la evolución de la ciencia cada vez son menos los casos que se dan, por ejemplo, de polio que antes sí se daban". Carlos Olivares cuenta con una larga trayectoria dentro de este deporte. Desde su salida de Gran Canaria hasta su paso por Barcelona e Italia, cuenta con una gran experiencia y señala: "El nivel de la liga española en relación con Europa es alto. Nosotros ocupamos el puesto número 18 del ranking. Es una muestra del potencial con el que contamos. Siempre jugamos competiciones europeas y se han obtenido muy buenos resultados en ellas". En Europa ahora se busca implantar un nuevo modelo de baloncesto en silla de ruedas. Es decir, que puedan competir personas que no sufran ninguna discapacidad física, aunque el técnico del Econy lo tiene claro. "No estoy de acuerdo, es como si yo quisiera jugar al fútbol, en un puesto en el que mi discapacidad no me afecte, como podría ser de portero. ¿Verdad que no puedo? Pues no me parecería bien que alguien que no sufre ningún problema juegue", explica. Más allá del equipo, el presidente Ismael Naim señala que uno de los propósitos del club es "reivindicarse" y que a lo largo de unos días se adquiera visibilidad en los medios de comunicación y llegar a la afición, que acuda y disfrute". Traer la competición hasta Gran Canaria es un "guiño a nuestra trayectoria dentro de una competición en la que en 2007 fuimos campeones y en la cual tenemos varios subcampeonatos". Y a pesar de que en Liga no están donde querrían, el presidente lo tiene claro: "En la competición europea el equipo siempre se transforma y da lo mejor de sí mismo", confía. Si hay algo que diferencia al BSR ACE Gran Canaria del resto de equipos de su grupo son los fichajes. "Nosotros, a diferencia de otros clubes, no tenemos un gran presupuesto y no podemos realizar grandes desembolsos en materia de fichajes, es por lo que llevamos años cuidando nuestra cantera". Un trabajo en la base que se realiza bajo la premisa de la integración de pequeños y mayores. Un club que suministra a sus jugadores el material necesario, como las sillas adaptadas a sus características y a su posición para poder desarrollar la actividad. Es ahora el Cabildo el que se ha volcado en la celebración de este evento que tendrá lugar hoy y mañana en el Centro Insular de Deportes: "Entra dentro de su promoción de Gran Canaria como Isla Europea del Deporte y nos han facilitado las instalaciones", comenta. Ilusión, ambición y ganas de disfrutar es lo que tienen todos y cada uno de los componentes del Econy con el objetivo de seguir haciendo historia.