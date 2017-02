El Real Madrid amenaza con abandonar la Liga española. Frustrado por la suspensión del partido de este fin de semana ante el Celta de Vigo en Balaídos, el club blanco lanza un órdago a la Liga y amenaza con promover la Superliga Europea de Clubes.

El choque de este domingo entre el Celta de Vigo y el Real Madrid fue suspendido debido a un fuerte temporal de viento que ha azotado el norte de España y arrancó parte de una de las cubiertas del estadio de Balaídos, lo que provocaba que fuera imposible garantizar la seguridad en el recinto. En este sentido, el pasado viernes ya se suspendió el encuentro entre el Deportivo y el Betis.

Pero pese a todo, el Real Madrid trató por todos los medios que se disputara el encuentro, y según informa el Diario As, el club blanco "no entiende que no pudieran arreglarse los voladizos de uralita con 36 horas por delante, o que no se aceptase jugar con esa zona de la grada clausurada. Tampoco que nadie apoyase su propuesta de jugar en un campo cercano a Vigo". La respuesta a esto ha sido la amenaza de adherirse a esta competición de grandes equipos europeos y abandonar la Liga española.

La idea de crear esta Superliga Europea de Clubes lleva en marcha desde 2012, y tiene su embrión en la International Champions Cup, una competición de verano que juegan los grandes de Europa por Estados Unidos, China y, en los últimos años, Australia.

Relevent Sport es la empresa que dirige esta competición, y que según el Diario As " no tiene inconveniente alguno en presentarse como opción a la UEFA y que ya reúne al 95% de los grandes de Europa (Madrid, Barcelona, Chelsea, United, Milán, City, Inter, Bayern, PSG, Atlético, Juventus, Liverpool...). Equipos atentos a la posibilidad de generar una competición propia y repartirse los ingresos al margen de la UEFA".