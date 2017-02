Personalidades del deporte y la cultura invitan a la luchada

Una de las luchadas del año calienta motores. Unión Gáldar Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas y Estrella CL de Sardina del Sur se preparan para enfrentarse en la final y dirimir quién será el campeón de de la XXXVIII Liga Cabildo de Gran Canaria. Una luchada que se disputará en un recinto de lujo: el Gran Canaria Arena, a partir de las 20.00 horas del viernes 10 de febrero.

El terrero portátil del Ayuntamiento de San Mateo, las guaguas que ha puesto el Cabildo de Gran Canaria desde todos los municipios de la Isla y el tirón de los equipos en sus localidades invitan a un evento de lujo. Tanto que algunos de los rostros más reconocidos de parte de la sociedad grancanaria han hecho un llamamiento para que los aficionados acudan a la luchada.

Los futbolistas de la UD Las Palmas David García y Hernán Santana; los humoristas Kike Pérez y Dani Calero; Daida Ruano, 18 veces campeona del mundo de Windsurf; Ángel López, exjugador de la UD; Luis Monzón, bicampeón de España de Rallies, o el verseador, doctor y profesor de Filología Española, Clásica y Árabe por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Yeray Rodríguez, invitan a movilizar a los aficionados a la lucha canaria.

En la arena, los dos clubes más compactos de la Primera Categoría se toparán en busca del título. El Unión Gáldar llega a la final invicto, tras haber ganado todas las luchadas del torneo de la regularidad, excepto una, precisamente contra el Estrella (12-12). Unos resultados que le valieron para ser primero. Por su parte, el equipo del sureste, segundo clasificado, solo conoce la derrota ante el club norteño (12-10). Además cedió dos empates; ante el Gáldar en su terrero y contra el Maninidra.

La luchada tendrá como protagonistas, en el Unión Gáldar a Kevin Acosta (Puntal C); Rayco Santiago y Moisés Pérez (Destacados A); y Ruben Ramírez y Sergio Santana (Destacados C). Por su parte, el Estrella tiene a Agustín González 'Pollo de la Herradura' (Puntal C); Joan Lajo y Jonay Alemán (Destacados A); Yeray Mayor y Fredy Segovia (Destacados C); y José Alemán, Yeray Hernández y Kainu Moreno (Destacados D).

Las entradas, que llevan un gran ritmo de ventas, tendrán un precio de 6 euros. Los menores, hasta los 12 años, podrán acceder gratis aunque precisan de invitación que deberá recogerse en las taquillas antes de la final. Además, las finales de las categorías de formación tamién se disputarán en el Gran Canaria Arena. La categoría cadete buscará campeón entre el Maninidra/Familia López Fabelo-Estrella (18.30); los juveniles, harán lo propio entre el Santa Rita-Maninidra/Familia López Fabelo.