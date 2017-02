La Transgrancanaria más completa

En un paraje envidiable y con una temperatura excepcional para ser pleno invierno tuvo lugar la presentación de la XVIII edición de la Transgrancanaria. Las carreras de ultrafondo, que tendrán como escenario los barrancos y las montañas de Gran Canaria, serán del próximo 22 al 26 de febrero. Es el único evento de España que forma parte de las 11 pruebas del prestigioso circuito internacional de carreras de montaña Ultra Trail World Tour, por lo que sirve para promocionar Gran Canaria como un destino de referencia.

Con los apoyos políticos encabezados por el presidente del Cabildo, Antonio Morales; el vicepresidente y consejero de Deportes del Cabildo, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Turismo del Cabildo, Inés Jiménez, presentes junto al coorganizador de la carrera Fernando González y dos de los grandes deportistas que participarán en esta prueba como el norteamericano Timothy Olson y el grancanario Yeray Durán, tuvo lugar la presentación de la prueba.

Con el Roque Nublo de testigo dieron a conocer la gran novedad de esta nueva edición de la Transgrancanaria. La modalidad Transgrancanaria 360º, que será una prueba en la que se atravesará la Isla a lo largo de 265 kilómetros en los que pasarán por todos los municipios grancanarios, con la excepción de Arucas y Las Palmas. Una novedad que causó furor entre los participantes y cuyas plazas se limitaron a 100. Un desafío al alcance de muy pocos valientes, puesto que la prueba se prolongará a lo largo de cinco días, a través de un recorrido sin balizar y en el que cada corredor tendrá que demostrar su capacidad para navegar siguiendo el track proporcionado por la organización.

Es así como 3.800 corredores, de 70 nacionalidades diferentes, se darán cita en Gran Canaria para participar en esta prueba puntuable para el circuito Ultra-Trail World Tour. Es una prueba que causa furor entre los corredores. Es así como el norteamericano Timothy Olson la define: "Es uno de los mejores sitios para correr de todos en los que he estado. Los contrastes entre la costa y la montaña son increíbles, es lo que más me gusta. Vine hace tres años y ahora he regresado junto a mi familia", indicó.

El grancanario Yeray Durán regresa a casa para disputar una prueba muy especial para él. "Estoy de vuelta [vive entre el Pirineo catalán y la Isla] para disputar una carrera especial para mí. Aquí he crecido como corredor y estoy muy contento e ilusionado". Una prueba que gana adeptos con el paso de los años y en la que todos quieren repetir. "El cariño que se llevan de aquí los corredores es lo que los hace querer volver cada año", puntualiza Yeray Durán.

Atletas de la talla de los mencionados anteriormente, a los que se unen Pau Bartoló, ganador en 2014 y ganador de la TDS del Ultra Trail Du Mont Blanc en 2015; el francés Sebastien Chaigneau, ganador de la modalidad reina en 2012 y 2013; o el noruego Didrik Hermansen, quien ostenta el récord de la Transgrancanaria de 125 km tras su victoria el pasado año. Además de los tres últimos campeones del WAA Spain Ultra Cup: Pau Capell, Gerard Morales y Sebas Sánchez. En el apartado femenino cabe destacar la participación de Nuria Picas, dos veces campeona del mundo y campeona de la Transgrancanaria en 2014 y 2015, Caroline Chaverot, actual campeona y vencedora de la pasada edición, y Azara García, subcampeona en el Campeonato del Mundo Trail.