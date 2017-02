El Granca niega al Canarias

La última canción que sonó en el Santiago Martín de La Laguna antes de que arrancara el derbi canario era toda una declaración de intenciones. El Voy a pasármelo bien de los Hombres G fue el preámbulo al salto inicial. El Iberostar Tenerife, revelación de la Liga Endesa, segundo clasificado (15-4 antes de la derrota de ayer), peleando el liderato con el Real Madrid, no quería parar. No quería hacerlo ante el Granca, su contrincante más puro en las Islas; al que ya amargó en el Arena. Pero el Herbalife se empeñó en negar al Canarias. Y lo consiguió.

Porque el conjunto amarillo, en un partido de tanteo pobre, más intenso que visual, sacó una victoria de oro (60-70), recuperó el basket average ante un rival directo en el Playoff y se hinchó de moral antes de encarar la semana de la Copa del Rey tras tumbar al Iberostar Tenerife en su casa. Los de Luis Casimiro, en un lugar donde los locales sólo habían besado la lona una vez en toda la competición, se hicieron grandes para recuperar el cetro del baloncesto canario.

Y es que pocas cosas hay peores en el deporte que enfrentarte a un equipo en racha, crecido. Si encima le añades que te topas con él en su feudo, ante un público enloquecido, con ganas de victoria y en pleno derbi, el asunto se complica un poco más. Eso fue lo que se encontró en Tenerife el Herbalife Gran Canaria cuando pisó el Santiago Martín. Porque ante sí, el Granca se chocó con un equipo que puede sacar pecho a estas alturas del año; el Iberostar Tenerife, segundo clasificado de la ACB, con un balance escandaloso, quería hacer gala de su condición de ser, a día de hoy,el equipo que manda en el Archipiélago -al menos en la tabla clasificatoria, un honor que aguanta-.

Ante un escenario tan peligroso como ese, tan propicio para el abismo, el Herbalife salió concienciado de no perder el control del partido demasiado pronto. Quizá por eso, Luis Casimiro optó por jugar el primer cuarto con la batuta de Albert Oliver sobre el parqué -unido a los problemas físicos de McCalebb-, principal novedad de un quinteto donde también figuró Kuric -máximo anotador con 15 puntos-.

En ese arrebato inicial del Canarias, tan esperado como casi inevitable, el Granca aguantó. Se sostuvo, no sin problemas, con un reparto de canastas que valió para tantear muñecas y aros (6-6, min.3). Todo con un elemento diferenciador: Fran Vázquez. El pívot gallego salió excitado. Lo que hizo el de Chantada tras la apertura del telón fue de cine. Y es que el lucense se marcó 12 puntos en base a un 6/6 en tiros de campo. Mates, media distancia,tras rebote ofensivo... De todo. Una auténtica máquina.

Precisamente, un par de canastas seguidas de Vázquez empezaron a irritar al Granca, que veía como el partido podía complicarsele pronto, justo eso que quería evitar a toda costa (15-10, min. 7). Supo reaccionar, por instinto, y mantuvo el tipo ante una defensa pegajosa, sin apenas fisuras, dura como la que planteó el Iberostar. Los de Vidorreta parecían más sueltos, espoleados por su público, con más viveza y alegría con el balón; en contra, el Herbalife andaba cortocircuitado, guiándose a impulsos. Un andar que le bastó para llegar a un final de cuarto apretado, que Bogris alargó hasta los cuatro puntos de ventaja para los tinerfeños (21-17).

No patinar al inicio del segundo periodo volvía a ser vital. Un triple de Davin White levantó a La Hamburguesa. Un lanzamiento que no auguraba nada bueno para el Granca. (24-17, min 11, siete abajo en el marcador). Los amarillos se empecinaban en encontrar el camino, pero el Iberostar, siempre agresivo de cara al aro e incómodo en su zona, no lo ponía fácil. En el tira y afloja del marcador, jugando a la goma, el Herbalife se volvió a ver con otro menos siete (30-23, min. 16).

El Granca necesitaba un estímulo, un chispazo para revertir la tendencia en el marcador. Luis Casimiro paró el partido y arregló los cables. Fue un tiempo muerto perfecto. Porque si el Granca anhelaba un impulso, lo encontró y de qué manera. Tras el parón, el cuadro claretiano selló su aro y se prendió; encadenó un parcial de 0-17 que volteó el marcador y bajó los decibelios del Santiago Martín.

Momento Kyle

Si en el primer cuarto la chispa fue Vázquez, en el segundo fue Kyle Kuric el que levantó la mano para pedir paso. El escolta formado en Louisville sacó su mano para sumar siete puntos seguidos que levantaron el ánimo del Granca. Primero, con un triple que colocó al Gran Canaria por segunda vez por delante en todo el partido (30-31, min. 18); después, con un 3+1 que sacudió a un equipo que expuso su lado más indomable (30-35, min.19). El Herbalife había recuperado el timón.

Sobre ese parcial de 0-17 cimentó el Granca su victoria. Sólo un triple de Aaron Doornekamp tras un canastón a aro pasado de Albert Oliver evitó que el Herbalife se llevara una renta en el marcador de dos dígitos al descanso (33-40).

En la reanudación, el Iberostar Tenerife intentó agarrarse a una de sus armas claras: el 6,75. Sin éxito en ese amago de enmienda, el partido se embarró. Los de Vidorreta tampoco encontraban demasiadas opciones por dentro. A Vázquez se le acabó la magia -fruto en parte de la mejoría defensiva de Pasecniks, con una lectura- y su equipo menguaba. Desgastaba el Granca desde su defensa, con Aguilar dando buenos golpes y rentas siempre en torno a los diez puntos (35-45, min. 23 y 39-49, min. 27).

El partido estaba ramplón. Entre falta y falta, el tiro libre se convirtió en el recurso válido de uno y otro equipo. Pasecniks, asistido por Kuric, cerró el telón del tercer acto con una buena finalización en un momento donde el Granca se agarró de nuevo a su defensa y al arrojo de Aguilar -defensor como nunca-. Once puntos de ventaja (44-55) y partido por rematar.

Al Granca le quedaban diez minutos para conseguir cerrar su victoria en el derbi canario; pero, también un triunfo de prestigio en casa del segundo, en un pabellón que se le resistía desde hacía tres temporadas -no ganaba el Granca en La Laguna desde 2012-. El Herbalife aumentó la ventaja a los 13 puntos (47-60, min. 35) y se dedicó a administrar el marcador con inteligencia -excepto por algún desliz final de O' Neale-. El Santiago Martín se incendió, empezó la guerra de presión al trío arbitral en el banquillo y Vidorreta perdió la pugna. Una antideportiva a Doornekamp por interferencia y una técnica al banquillo local, allanó el camino al Granca (58-65, min. 39). Al final, baile del Herbalife. Y como aventuraba la canción, alguien ayer se lo iba a pasar bien.