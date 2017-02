El Rocasa sale vivo

El Rocasa Gran Canaria ACE sufrió para salir victorioso de la decimoquinta jornada de la Liga Loterías. El KH7 Granollers, un rival de media tabla, complicó mucho a las anfitrionas, que no decidieron el choque hasta los minutos finales.

El choque comenzó con los lógicos recelos en las locales por las ausencias de las lesionadas Almudena Rodríguez y María González. Y lo cierto es que les costó un poco a las teldenses imponerse. No fue hasta que Lusson anotó dos goles cuando el Rocasa tomó la delantera (4-2). Superado el ecuador del primer tiempo se repetían los dos goles de renta de las locales (7-5), pero con las catalanas rápidamente igualando nuevamente. No perdía la delantera el cuadro local, que tampoco podía despegarse, llegándose al descanso con 11-9 y con todo por decidir. Si algo había quedado claro en la primera media hora era que el Rocasa no lo iba a tener nada fácil.

Melania Falcón dio la máxima ventaja a las anfitrionas (14-11) al inicio del segundo período. La clave para las grancanarias estaba en mantener un ritmo alto y por eso mismo el Granollers empezó a tener problemas para mantenerse vivo en el partido (18-14). Pero mediada esta segunda mitad las locales se quedaron sin una de sus piezas básicas, María Luján, al acumular la tercera exclusión. Un parcial de 0-3 de las catalanas hizo saltar las alarmas en el Rocasa porque el partido se equilibraba (18-17).

Trojaola dio un paso adelante marcando el 19-17 a siete minutos para la conclusión. Eran momentos de tensión en la cancha, con intercambio de goles. Incluso Gassama igualó a 20 a tres minutos para el final. Y ahí se paró el partido, sin aciertos en los equipos. El gol de Hamciuc para el 21-20 valió su peso en oro a minuto y medio para la conclusión. Lusson fue la encargada de cerrar el partido (22-20).