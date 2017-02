El repóker sin ascenso del Magec

El conjunto grancanario de fútbol sala continúa arrasando en la liga femenina de la Isla. En una temporada que comenzó de manera diferente con cambio de entrenador y jugadoras ha acabado de la mejor manera posible. Ahora buscan los apoyos económicos con los que materializar el ansiado ascenso.

El Magec Medarkoz se ha hecho con el título de liga de Preferente en la categoría femenina. El conjunto que preside May Medina no lo ha tenido nada fácil toda vez que el Preconte B y Faycán B le han aguantado el ritmo hasta casi la última jornada. Un nuevo entorchado con el que ya suman su quinta liga consecutiva.

El texto inicial casi podría ser un calco de las últimas campañas. Y es que desde su creación hace cinco temporadas el conjunto capitalino ha ganado todas las ligas y solo ha cedido una Copa FIFLP en la competición oficial. No han logrado ascender a Segunda División, ya de categoría nacional, por problemas económicos, y ahora buscan los apoyos económicos necesarios para lograr su sueño.

Sin embargo, lejos de lo que pudiera parecer un copia y pega, esta temporada ha sido muy distinta. Para empezar, hubo cambio en el cuadro técnico. Rafa Vera tomó las riendas y le impuso un sistema nuevo. Algo muy distinto y que costó asimilar. El siguiente cambio fue la marcha de algunas de sus jugadoras más emblemáticas por motivos laborales y que hicieron que aparecieran caras nuevas en la plantilla.

Una vez en competición colisionaron con los nuevos equipos que llegaron a la misma y que realizaron un comienzo arrollador. Además, junto a ellos estaban los filiales del Preconte y el Faycán, que ya estaban más rodados que en otras temporadas y que buscaban llegar más alto.

Todo unido hizo que el comienzo fuera bastante titubeante sobre el parqué y el juego no tan sólido. En ocasiones les costaba sumar los tres puntos a pesar de los muchos goles marcados. Con todo, en la primera vuelta solo cedieron un empate frente al Faycán.

En la segunda vuelta su juego ya era más consistente. La plantilla tenía asimilado el dibujo táctico de Vera y eso se plasmaba sobre la cancha. No obstante, los rivales no cedían y mejoraban igualmente semana a semana. Frente al Preconte B cosecharon la única derrota de la temporada en un bonito partido en el que las de Cris Gimeno les ganaron la partida. Eso propició que ya no tuvieran margen de error.

En la penúltima jornada, Magec y Faycán jugaban una final en el pabellón Juan Beltrán. Solo les separaban tres puntos y el ganador seria el campeón virtual. En esta final las chicas de Rafa Vera no fallaron y vencieron por 3-1.

"Queremos dar un paso más"

Con el título de liga en el bolsillo, su presidenta, May Medina, ya mira al futuro. "Son muchos años quedando campeonas y queremos dar un paso más. Estas jugadoras, cuerpo técnico y, por supuesto, el club se merecen el ascenso de categoría". A lo que añade: "No hemos dejado de trabajar para encontrar los apoyos económicos. Pero no podemos lanzarnos a esa categoría sin tener nada detrás. Nuestro club siempre se ha caracterizado por la seriedad y no podemos tirar el trabajo de tantos años por un ascenso".