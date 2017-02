McLaren desvela el nuevo coche de Fernando Alonso

McLaren ha presentado el nuevo monoplaza con el que Fernando Alonso y su nuevo compañero Stoffel Vandoorne lucharán por el Mundial de Fórmula 1 la próxima temporada.





El nuevo coche de Fernando Alonso.



La escudería británica busca con el McLaren Honda MCL32 romper con los malos resultados del pasado y convertir el monoplaza en un coche competitivo que pueda brindar a Alonso su tercer mundial.



Tanto la nueva apuesta de McLaren para el mundial de 2017, como la del resto de escuderías, tienen previsto afrontar los primeros test en pista a partir del 27 de febrero, cuando se darán cita en el circuito barcelonés de Montmeló, en sesiones que durarán hasta el 2 de marzo.





The origin of McLaren meets our future. Presenting the McLaren-Honda #MCL32, a blend of past & present in our new livery. #ChangeYourGame pic.twitter.com/UfXRCI15FH

Tomaron la palabra los pilotos, el nuevo director ejecutivo de McLaren, Zach Brown, el jefe del equipo, Eric Boullier, y el responsable de Honda, Yusuke Hasegawa. Todos coincidieron en garantizar la máxima entrega, pero también en pedir mucha prudencia en esta tercera temporada de"Este coche es una hermosa obra de arte, hemos hecho caso a la multitud de aficionados que nos pedían el color naranja. Nuestro objetivo es muy claro: volver a ganar campeonatos del mundo. Es el inicio de una nueva era y hay una gran sensación de compromiso en el equipo. Tenemos, empieza una etapa emocionante para nosotros", aseguró Brown, que debutaba en una presentación.El director ejecutivo explicó que su "reto es el mismo que el de los demás en McLaren: volver a conseguir victorias". "Ha sido frustrante no conseguirlo en los últimos tiempos. 2015 fue un año muy difícil y 2016 fue mejor con progresos. En 2017 tenemos ay solo necesitamos un poco de tiempo y paciencia para volver a lo más alto de la Fórmula 1", garantizó.Por su parte, Boullier reconoció que "el invierno siempre es una época muy estresante en la Fórmula 1" y reconoció que hasta un día antes de la presentación no finalizaron todo el trabajo con el monoplaza."Todo el mundo ha trabajado muy duro y creo que hemos encontrado un par de soluciones inteligentes que no voy a desvelar. Es nuestro tercer año con Honda y ya nos conocemos muy bien,en el nuevo chasis. No hacemos ninguna promesa porque sería un error generar expectativas equivocadas. Empezamos de nuevo y el objetivo es seguir progresando", analizó.De igual modo, Hasegawa apuntó que han pasado ·un invierno muy ocupado en Honda". "Todo el sistema de la unidad de potencia ha sido cambiado y hemos intentado mejorar cada área del motor.y teníamos que rediseñarlo entero para que encajara bien. Era un gran reto y estoy muy orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo. No podemos hacer ninguna promesa para esta temporada, solo que trabajaremos al máximo para seguir progresando", dijo, en línea con el resto de protagonistas.La presentación, que se prolongó durante 20 minutos, finalizó con un brindis entrecon el que quisieron bendecir esta nueva etapa. El MCL32 debutará sobre la pista el próximo lunes, cuando el Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá el inicio de la pretemporada. El Mundial comenzará el 26 de marzo con la disputa del Gran Premio de Australia.