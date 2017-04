Carlo Ancelotti: "Hay que poner árbitros de más calidad"

Carlo Ancelotti, entrenador del Bayern Múnich, afirmó este martes, después de perder 4-2 ante el Real Madrid, que después del encuentro saludó al árbitro e irónicamente le dijo que hizo un "good job" (buen trabajo).

El técnico italiano se mostró bastante enfadado por la actuación arbitral durante el encuentro. Se lamentó de una expulsión injusta de Arturo Vidal y de dos goles en fuera de juego de Cristiano Ronaldo. Por eso, se declaró partidario del vídeo-arbitraje.

"El partido lo hemos planteado muy bien, merecíamos más. Después, las decisiones nos han penalizado mucho. La tarjeta de Arturo Vidal no era y después los dos goles de Cristiano eran en fuera de juego. No estamos contentos. En cuartos hay que meter a un árbitro con más calidad. Eso, o es el momento de poner vídeos porque hay demasiados errores a estas alturas", dijo.

"Si evalúo el partido del árbitro... Lo importante es no fallar. Ha fallado claramente. Muchas veces en las decisiones hay dudas, aquí no hay duda, no necesitaba el vídeo para ver que Vidal ha tocado el balón, lo he visto en directo. Al árbitro le he saludado al final y le he dicho 'good job'".

Además, indicó que Arturo Vidal, pese a la expulsión, hizo un buen partido, como el resto de su equipo, incluido Manuel Neuer, que completó una gran actuación en su portería.

"Neuer lo ha hecho muy bien. Todo el equipo lo ha hecho muy bien. No es fácil venir a Madrid y ganar después de 90 minutos. Neuer ha hecho su parte como la ha hecho todo el equipo".

"Es posible que Vidal tendría que haber estado más tranquilo, vio la primera tarjeta muy pronto. La otra tarjeta no la ha merecido, ha sido un fallo del árbitro. Si evalúo el partido del árbitro... ha hecho un mal partido. Punto".

"Jugar contra el Real Madrid siempre es complicado. Hemos jugado los dos partidos una hora con diez y eso no es fácil contra el Real Madrid. Lo merecimos en el partido de ida y no lo merecimos hoy. Hay que mirar adelante, tenemos que ganar la Bundesliga y el año que viene veremos qué hacemos en la Liga de Campeones. Ganarla son pequeños detalles y en ese aspecto no hemos tenido mucha suerte", apuntó.

Asimismo, señaló que sigue siendo aficionado del Real Madrid, club al que tiene mucho "cariño" y deseó que siga adelante en la Liga de Campeones porque quiere "lo mejor" para Zidane y su equipo.