Más de cien promesas se disputan el ITF Júnior Sub 18

Gran Canaria será, a partir del viernes 21 de abril, el punto de encuentro de jóvenes promesas del tenis mundial. La sexta edición del Torneo Internacional Yellow Bowl aglutinará en la Escuela de Tenis de El Cortijo a 128 tenistas procedentes de distintos países del mundo, que disputarán el primer ITF Júnior Sub 18, tanto femenino como masculino.



El acto de presentación contó ayer con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres; el director deportivo de El Cortijo, Alfonso Pérez; la directora del Campeonato, Anastasiya Yakimova, y el consejero delegado del Grupo Lopesan, principal patrocinador de la prueba, Zoilo Alemán.



El consejero de deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, explicó que "la Federación Internacional de Tenis (ITF) sólo concede 6 torneos de este nivel por país, con gran esfuerzo y perseverancia y gran ayuda por parte de la RFET se ha conseguido realizar un séptimo torneo en Gran Canaria e incluirlo en nuestro ya consolidado circuito Gran Canaria Yellow Bowl. Este ITF Júnior Sub 18 se suma al Tennis Europe sub 12 / sub 14 y el ITF 10000$ celebrados en 2016, que volverán a celebrarse en los próximos meses".



Anastasiya Yakimova, directora del Torneo, aseguró por su parte que "con este Campeonato lo que se persigue es dar a los jugadores canarios la oportunidad de competir en campeonatos de gran nivel, ya que por la lejanía y el coste de los desplazamientos les es más difícil que a los jóvenes tenistas de otros puntos de España".



El torneo pertenece al circuito ITF Júnior, paso intermedio para el circuito WTA y ATP, otorgando puntos ITF a los jugadores, dentro de este circuito se celebran también los Grand Slams Júnior como Roland Garros y el Australian Open.



Por su parte, el director deportivo de El Cortijo, Alfonso Pérez, aseguró que "Gran Canaria Isla Europea del Deporte está dando un impulso como nunca se había visto al deporte en la Isla y al tenis en particular, algo que se agradece pues da la oportunidad de disfrutar de torneos de nivel internacional como éste".



Asimismo, el consejero delegado del Grupo Lopesan, patrocinador principal del Torneo, Zoilo Alemán, afirmó que "el grupo siempre quiere estar al lado del deporte, pero eventos como éste significan una apuesta importante. Queremos participar en el proyecto Isla Europea del Deporte de forma activa".



La participación canaria es elevada. Cabe destacar a Carlota Molina, Ana Lantigua, José Joaquín Miranda y Alberto Castellano de Gran Canaria y a los tinerfeños Javier Cueto, Álvaro Arce, Marta Custic y Mila Saric, entre otros muchos, ascendiendo a más de 20 los participantes canarios.