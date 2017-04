Estela, pendiente del 'playoff' del Herbalife Gran Canaria

Estela Royo confía en que durante su estancia en Argentina se aclare su futuro deportivo, tras consumarse el descenso de categoría del equipo grancanario en el que ha militado esta temporada, el Spar Gran Canaria.



"Mucha gente me pregunta por mi futuro, pero aún es pronto para saberlo. Quiero esperar a ver qué pasa, sin estrés ni ansiedad. Imagino que mientras esté en Argentina iré sabiendo algo más, aunque la verdad es que aún no he pensado mucho en la temporada que viene", manifestó.



Pese a la lejanía, la jugadora de 31 años estará también muy pendiente de lo que haga el Herbalife Gran Canaria en el playoff al título, pues no en vano en el representativo masculino de la Isla en la máxima categoría del baloncesto nacional milita su pareja, Pablo Aguilar.



De hecho, el ala-pívot granadino, internacional español, acudió a animar al Spar Gran Canaria al pabellón de La Paterna cuando los encuentros del representativo femenino no le coincidían con los de su conjunto.



"Los partidos de playoff del Herbalife Gran Canaria me pillarán lejos, aunque espero verlos. Estaré pendiente para que no se me escape ningún encuentro", se ríe. "Están haciendo una campaña impresionante y confío en que el equipo siga haciéndose más fuerte de cara a esos duros playoff", señaló finalmente Estela.