María Luján aspira a ganar la Copa de la Reina

María Luján, central del Rocasa Gran Canaria, afirmó ayer que el conjunto que preside y entrena Antonio Moreno está en condiciones de ganar la Copa de la Reina, pues considera que la plantilla es superior a la del Bera Bera, que marcha como sólido líder en la Liga.



"Tenemos opciones de ganar la Copa e iremos a por todas. Nos clasificamos con apuros, porque Almudena Rodríguez se lesionó y se unió a las bajas de María González y de Sayna Mbengue. Jugar con solo dos primeras líneas y una segunda línea en el lateral como Ana Humciuc fue raro, ya que ella no estaba acostumbrada, pero logramos la meta", aseguró.



Según Luján, al equipo sólo le falta mantener el tercer puesto en Liga e intentar ganar la Copa, que es algo que depende de la plantilla.



El primer rival copero será Málaga y si se compara ambas plantillas el Rocasa debe ganar, pues aunque se trata de un rival "muy peleón y que irá a por todas" no se le puede dar opciones para que venzan, comentó la central.



La jugadora del conjunto del barrio teldense de Las Remudas afirmó que su conjunto no ha podido lograr los objetivos trazados a principios de temporada, fundamentalmente debido a la mala suerte por las lesiones.



"Queríamos optar a ganar la Liga e intentar revalidar el título de campeonas de la Copa EHF Challenge, pero tuvimos mala suerte en momentos importantes con las lesiones de Sayna y de María González, y al quitarnos esas dos primeras líneas nos quedamos muy justitas", señaló.



"Almudena Rodríguez, Lisandra Lussón y yo hemos tenido que jugar casi todos los minutos en primera línea. Creo que el equipo es más fuerte esta temporada, porque nos reforzamos con Lisandra, que es una buena primera línea, y Ana María Hamciuc, que nos ha ayudado mucho en el pivote, pero no nos han acompañado los resultados", reconoció.



En cualquier caso, las jugado- ras del equipo grancanario intentarán conquistar la Copa de la Reina que comenzará a disputarse a finales del presente mes, para concluir la campaña con un buen sabor de boca.



"Sabemos que son tres partidos en tres días y tendremos que darlo todo. Estoy segura de que si nos enfrentamos al Bera Bera les ganaremos, porque nuestra plantilla es superior. En la Liga perdimos en su casa en los últimos diez minutos, pero estoy convencida de que fue por viajar el mismo día del encuentro, al igual que nos ocurrió ante el Guardés", reveló Luján.



"En la Copa tenemos un buen cruce en las eliminatorias, porque Bera Bera y Guardés -los dos primeros clasificados ligueros- se verían las caras en semifinales, y nosotros nos mediríamos al vencedor del encuentro entre Alcobendas y Porriño, y deberíamos clasificarnos para la final", indicó.



Asimismo, María Luján consideró que el Bera Bera donostiarra podría jugarse la Liga en el partido que aún debe disputar en Las Remudas, y en tal sentido manifestó que le gustaría que se proclamase campeón el Guardés, para cambiar la dinámica de los últimos años.



Por otro lado, la jugadora teldense adelantó que el club aún no ha hablado con ella de su posible renovación, y está planteándose su retirada pese a atravesar un gran momento de forma y juego.



"Este año he asumido más responsabilidad y he conseguido que mis compañeras marquen más goles. La verdad es que no sé hasta cuándo seguiré jugando, pero estoy pensando en dejarlo y dedicarme a la fisioterapia, que es lo que estudié", concluyó.