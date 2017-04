Méndez: "En Valencia vamos a agarrarnos a otra opción para salvarnos"

Suso Méndez, entrenador del Gran Canaria FS, manifestó ayer que quieren "agarrarse" a la penúltima opción que tienen para seguir en Primera División, en el partido que les medirá mañana viernes en Valencia al Levante, un rival directo por la permanencia al que aventaja en un punto.



El técnico del equipo isleño señaló en la rueda de prensa de ayer que le gustan "este tipo de partidos", en el que se juegan "el todo por el todo", un choque que probablemente tendrá el premio de la permanencia para el vencedor, aunque al Gran Canaria le puede valer incluso la obtención de un empate.



Méndez prefiere jugar esta clase de encuentros "fuera de casa", sin dejar de reconocer que el Levante lleva "una línea ascendente" desde que cambió de entrenador y "no se rinde nunca", pero recordó que también los amarillos han puntuado en tres de sus cuatro últimos partidos ligueros.



El técnico del Gran Canaria prefiere pensar en su equipo y no en el rival, y lo explica así: "Cuando uno varía lo que está haciendo, es que no tiene seguridad. Tenemos confianza, pero otra cosa es que el contrario demuestre después que es mejor".



Méndez asegura, finalmente, que su equipo está "capacitado" para lograr la victoria en Valencia, pero también "para sufrir", porque el deporte "no sólo es ganar, también es saber perder", aunque confía en que su equipo logre al menos un empate este viernes en el pabellón El Cabanyal.