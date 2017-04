Royo: "Estoy muy contenta de poder jugar en la Liga de Argentina"

Estela Royo, escolta y alero zaragozana del Spar Gran Canaria que vivirá desde finales del presente mes una nueva experiencia en una competición extranjera tras ser elegida por el conjunto del Quimsa para disputar la Liga Nacional de Argentina, manifestó ayer que está "muy contenta" de poder jugar en el citado país sudamericano durante los próximos meses.



"Yo había hablado con mi hermana Beatriz (jugadora en el Moncayo de Zaragoza) para ver si surgía otra oferta veraniega como la del pasado año en Australia, que vivimos juntas y que fue la experiencia de mi vida. Mi hermana es muy amiga de Gisela Vega, jugadora de la selección argentina, y fui elegida en el draft por el Quimsa de Santiago del Estero", indicó.



"Me encanta conocer sitios nuevos y vivir experiencias, y trato de absorber lo máximo posible en los lugares que visito, porque eso me sirve para madurar como jugadora y como persona, ampliar mi cultura y mejorar el inglés, que es un idioma necesario. Todo eso lo aprovecharé en un futuro no muy lejano y le daré uso en mi trabajo", aseguró.



Esta será la cuarta ocasión en que Estela -licenciada en Derecho- tomará parte en una Liga veraniega extranjera, tras sus experiencias en los últimos años en Londres y Sheffield (Inglaterra) y Toowoomba (Australia).



Feliz de jugar con Gisela Vega



"Estoy muy feliz, porque además jugaré en el equipo de Gisela, que es una chica muy maja y que como jugadora es una 5 rápida, potente y agresiva. También mi conjunto eligió a Bineta (Ndoye, pívot senegalesa) que ha estado jugando en Bembibre León y que también militó en el Spar Gran Canaria", reveló.



"Al poco tiempo de resultar elegida, tanto aficionados como el cuerpo técnico y los directivos del Quimsa se pusieron en contacto conmigo para darme la enhorabuena. Estoy muy contenta con mi elección y de poder vivir esta nueva experiencia", aseguró.



Su participación en la Liga de Argentina servirá a la jugadora del Spar Gran Canaria para disfrutar del baloncesto, tras dos temporadas consecutivas aciagas para el conjunto isleño desde el punto de vista competitivo.



"Me encanta viajar y soy una loca del baloncesto, no sólo como un trabajo o como una forma de vida, sino como algo que me gusta y con lo que intento divertirme. Estaré en Argentina unos dos meses y medio, disputando una competición de once equipos que se divide en las Conferencias Norte y Sur, y posteriormente los play off", señaló.



"Sinceramente, no me muevo por un tema económico, porque lo que cobraré allá no me va a sacar de la ruina -se ríe-, sino que le doy prioridad a disfrutar de la aventura y a madurar como persona", comentó.