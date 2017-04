Ray Zapata accede a la final de suelo en la primera posición

El gimnasta lanzaroteño Ray Zapata alcanzó la final de suelo del Europeo que se disputa en Cluj (Rumanía), en una jornada en la que Adrià Vera acabó en la decimocuarta posición en salto.



La actuación de Zapata fue la única alegría para la delegación española del equipo masculino, que no consiguió ninguna plaza para la final del concurso completo. Y, por aparatos, sólo el gimnasta nacido en Santo Domingo (República Dominicana), se hizo un hueco entre los mejores.



Zapata es la única opción española más clara para conseguir algo positivo este fin de semana. El español se exhibió en suelo y con una puntuación de 14,800 acabó en la primera posición de la clasificación por delante del rumano Marian Dragulescu y del israelí Alexander Shatilov, que lograron la misma puntuación: 14,466.



Después de conseguir el bronce en suelo en el Mundial de Glasgow 2015 y el oro en la misma especialidad en el Europeo de Baku 2015, Ray Zapata es quien más opciones tiene de conquistar una medalla en esta cita continental.



Mientras, Adrià Vera, con una puntuación de 14,079 se metió entre los 16 mejores pero no alcanzó la octava plaza necesaria para estar en la final de su aparato.



En el concurso completo, Néstor Abad y Rubén López no consiguieron acabar entre los 16 primeros, mientras que Joel Plata (caballo con arcos, paralela y barra) y Alberto Tallón (anillas, salto y paralelas), no sumaron para participar en sus finales.



Por otra parte, las españolas Ana Pérez y Cintia Rodríguez se clasificaron para disputar hoy la final del concurso completo femenino de los Campeonatos de Europa de gimnasia rítmica.