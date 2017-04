El Malta busca la remontada

El Insular Express Malta 97 disputa hoy sábado la vuelta del campeonato de Canarias en la categoría juvenil nacional. Lo hace por sexto año consecutivo. Un hito histórico que prueba la solidez de un proyecto y del trabajo bien hecho. Aunque el club capitalino no pasa por sus mejores momentos, ve la luz al final del túnel. Ha sabido reponerse a los éxitos y hasta la llegada de los jeques árabes. Ahora busca retomar sus inicios y volver a ser el referente que fue con la llegada de una nueva directiva que encabeza Rafael Alemán.



El club fue fundado hace casi dos décadas. Lo que comenzó siendo un equipo de amigos a punto de desintegrarse, contó con la llegada de savia nueva que quería hacer algo más que bajar kilos. Esa nueva gente llegaba a la modalidad desde los colegios privados y tuvo en el campeonato de Europa celebrado en Malta en el 97 su punto de inflexión.



Andrés Ramírez fue el precursor de este proyecto. La base era su principal y única preocupación y estos se encargarían de llegar hasta la categoría sénior.



El Colegio Dominicas surtía principalmente de jugadores a sus equipos, pero no fueron los únicos. Con el paso de las temporadas, Loyola y Marpe fueron otros centros educativos que se unieron al proyecto. Cada uno tenía su propio equipo y sólo en las categorías cadetes se unían.



Paralelamente, el club fue creciendo en estructura y tanto la faceta deportiva como la organizativa se llevaban de la mano. Fueron los primeros en tener su propia página web cuando nadie sabía lo que era eso de internet. También exigió la titulación a todos sus entrenadores independientemente de la categoría en la que entrenaran. Las concentraciones postemporada en Portugal o la creación de un torneo internacional también cuentan entre el trabajo realizado.



Los éxitos deportivos llegaron por muchos lados. A los títulos cosechados en las categorías inferiores se les unió la convocatoria de sus jugadores a las diferentes selecciones canarias y a la marcha de alguno de ellos a equipos de la élite. El trabajo de sus técnicos tampoco pasaba desapercibido, llegando a ser requeridos para otros proyectos en categorías nacionales.



Una temporada para olvidar



El primer equipo de la cadena ya estaba consolidado en la Segunda B y su participación en la Copa del Rey y fases de ascenso a la Segunda División era asidua.



Cuando mejor funcionaban las cosas, el club recibió la supuesta llegada de inversión extranje- ra. Cambio de directiva y la promesa de jugar en lo más alto con inversiones extraordinarias. Ni llegaron ni se les espera. La estructura interna del club en cuanto a los equipos sufrió modificacio-nes, individualizándose en cada colegio como club propio y el primer equipo de la cadena vio có-mo no podía empezar la temporada a pesar de tener plaza en la Copa del Rey.



Con todo, los cimientos eran sólidos y nadie quería dejar morir al club. Afirmados por sus técnicos y con el apoyo económico de la empresa Insular Express, llegó una nueva directiva. Contra reloj lograron reconducir la deuda creada y poder salir a competir. Un año después, el club pretende recuperar su esencia y cuenta con los elementos para lograrlo.



Remontada



Ahora, el juvenil disputa el Campeonato de Canarias, cuyo partido de ida en La Gomera se saldó con una derrota, 4-1. Los grancanarios no fueron ni una sombra de lo que son y ahora les toca remontar.



En este sentido, Saulo Fontecha, su entrenador, comentaba: "La Gomera es un gran equipo y hay que reconocerles sus méritos, pero nosotros no dimos la talla. Nos faltó más intensidad y lo pagamos caro", y añadía: "No está todo perdido, y lo que sí podemos asegurar es que se va a ver un partido muy bonito. Los dos equipos tenemos las cosas claras y vamos a dar espectáculo". El pabellón Félix Santana, de Las Palmas, será hoy el escenario de juego, a partir de las 11.00 horas.